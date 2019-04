Una de las guías más prestigiosas de España, en cuanto a vinos se refiere como es la Guía Peñín, ha puntuado de manera muy destacada varios de los vinos que la Bodega Manuel Aragón de Chiclana produce desde sus viñedos.

Ya en su día lo hizo la prestigiosa guía Robert Parker que puntuaba su Oloroso y Palo Cortado embotellados para el Equipo Navazos con la Bota de Oloroso 63, con 99 puntos en The Wine Advocate, y el Palo Cortado 62 con 98 puntos.

En esta ocasión, la Guía Peñín ha valorado el Palo Cortado y el Oloroso con 95 puntos, el amontillado “El Neto” con 93 puntos, el Pedro Ximénez con 92 y el moscatel “Los Cuatro” con 91 puntos. Vinos que en el caso de éstos últimos han obtenido además, la máxima puntuación relación calidad-precio.

Con estas notas, nuevamente los vinos de Chiclana vuelven a estar en la élite nacional gracias al trabajo incansable de un equipo que tiene las ideas claras a la hora de apostar por la excelencia y la tradición. Así lo ve Sebastián Aragón, la persona que lidera una bodega de carácter familiar que con el tiempo ha consolidado una línea de producción basada en la calidad y en el mimo por el producto final.

"Desde hace tiempo, hemos invertido todo nuestro saber hacer en mantener lo que nuestros antepasados iniciaron, pero con la vista puesta también en abrir otros caminos, innovar y adaptarnos al gusto de la gente”, tal y como afirma Sebastián Aragón y su hermano Juan José.

El ranking de los Denominaciones de Origen (D.O.) de la Guía Peñín 2019 está encabezado por los Vinos de Jerez, al alcanzar una puntuación media de 92.08 puntos, lo que la sitúa como la más valorada de España. En concreto, en esta última edición de los 250 vinos de Jerez que se han catado, 200 han alcanzado una valoración por encima de los 90 puntos. Unos resultados totalmente excepcionales ya que, “una D.O. en la que más del 80 % de los vinos obtienen más de 90 puntos no se da ni se ha dado nunca en ninguna otra región”, asegura Carlos González, director de la Guía Peñín. Todo este trabajo de la bodega chiclanera ha trascendido nuestras fronteras, ya que recientemente, un equipo de la productora I Love Wine que se encarga de elaborar una serie documental para el mercado norteamericano, ha puesto sus ojos en los vinos que produce Manuel Aragón.

I Love Wine es una serie documental de seis capítulos de 52 minutos, en los que en cada uno de ellos se descubre una región única, no sólo por sus vinos, también por sus gentes, su paisaje, su gastronomía y su cultura. Se trata de acercar el mundo del vino y la esencia de la tierra donde crecen las viñas al público general, sin tecnicismos y de una forma sencilla, dejando a la audiencia con ganas de vivir en primera persona esa misma experiencia.

El protagonista, un americano enamorado del vino, descubrirá a lo largo de la serie los vinos del Marco de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. En cada capítulo, Dan se hace acompañar de alguien de su entorno, y en Cádiz junto a su amigo Aaron Hampton, van a conocer una visión global del vino de la zona visitando bodegas históricas y proyectos emergentes. Una ruta en la que no podía faltar la Bodega Manuel Aragón de Chiclana. I Love Wine está promovida por la productora española “Mil Ojos” y será presentada en MIPTV 2019 en Cannes este mismo mes de abril para su distribución a nivel internacional.