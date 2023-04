Chiclana rinde homenaje a Francisco Ramos

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de homenaje al que ha sido presidente del Centro Municipal de Participación Activa de Personas Mayores durante los últimos cinco años, Francisco Ramo. Un evento desarrollado en Bodegas Vélez y en el que estuvieron presentes los tenientes de alcalde Cándida Verdier, Francisco José Salado y Mª Ángeles Martínez Rico, así como amigos y familiares del homenajeado.

En este sentido, el alcalde resaltó que “hoy venimos a reconocer a una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma al centro de mayores Santa Ana, aunque eso no quiere decir que deje la vida con sus amigos del centro”. “Paco se merece este reconocimiento por el tiempo empleado, por conseguir levantar esta asociación y que sea una de las punteras de Chiclana con numerosas actividades”, expresó José María Román.

Por su parte, Francisco Ramos destacó que “estos cinco años se los he dedicado al centro, olvidándome de otras cosas”. “Pero los males no me abandona y he decidido no decir adiós, porque siempre estaré para echar un cable, pero sí dar un paso atrás”, comentó.

Francisco Ramos

Francisco Ramos estudió en La Salle y con 14 años comenzó a trabajar en la Confitería La Cubana. Después y por aquello de ganar más dinero, empezó a trabajar en la empresa de construcción de Manuel Pérez García, en la época en la que se estaba construyendo el Hotel Fuentemar, en el año 1970.

Ese mismo año hizo un curso de formación del FPO, que cursaba cuando finalizaba su jornada laboral. Fue ese curso el que le abrió las puertas del mercado laboral en la Bahía de Cádiz, ya que aprobó y entró a trabajar en los Astilleros de Cádiz con tan solo 18 años como tubero.

Se incorporó a la Marina con destino en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando se licenció entró en la fábrica de San Carlos de San Fernando como tubero caldero, estando en dicha empresa 28 años, hasta el cierre de este establecimiento.

Con más de 50 años de edad, se presentó a unos exámenes para Dragados Offshore como oficial de primera de tubero caldero, pasando a formar parte de esta plantilla los últimos 14 años de su vida laboral.

Además, durante los últimos cinco años, ha sido el presidente del Centro Municipal de Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana.

Tiene cuatro hijos y cinco nietos, que e adoran, y una gran compañera con la que lleva compartidos 51 años de sus vidas. Todos ellos son su razón de vivir.