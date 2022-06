La Asamblea Feminista, contra el certamen de la Chiclanera Mayor: "No podemos permitirlo"

La Asamblea Feminista de Chiclana se ha unido a las críticas de Izquierda Unida y ha trasladado en un comunicado su descontento por que el acto de coronación de la Chiclanera Mayor se incluya en la programación oficial de la Feria de San Antonio. El Ayuntamiento se desligó de la organización de este evento, que corre a cargo de la Asociación de Chiclaneras desde el anterior mandato, pero los colectivos feministas piden dar un paso más allá.

La Asamblea considera que el Ayuntamiento de Chiclana entra en una "total incoherencia" al acoger "en dependencias que son de toda la ciudadanía" y acusan al equipo de Gobierno de haber llevado a cabo únicamente "un lavado de cara" con su desvinculación.

"Incluir este evento en la selección oficial de las fiestas, así como su celebración en la caseta municipal, devuelven la apariencia de institucionalidad a un acto que fomenta los valores más caducos de nuestra sociedad”, critican los colectivos feministas, quienes consideran que "no podemos permitir que desde lo público se fomenten estos clichés tan trasnochados que hacen retroceder a las mujeres cosificándolas”.

Los colectivos reclaman "otros criterios para reivindicar los valores de nuestra ciudadanía que no sean los del corsé que nos impone la sociedad, unos valores que no sean discriminatorios”, y añaden que “se podrían estar instrumentalizando a personas para maquillar el trasfondo real, que no es más que el de imponer un modelo de belleza asociado al heteropatriarcado”.

Para la Asamblea, este tipo de certámenes “no hacen más que reproducir los estereotipos machistas y estéticos de una sociedad, la heteropatriarcal, que dicta sus propias normas represivas en cuanto a cánones estéticos, unos cánones a los que las mujeres nos vemos especialmente sometidas”. En este sentido añaden que “estos eventos continúan ofreciendo una imagen de la mujer estereotipada, que nos cosifica en base a criterios normativos que no son propios de una sociedad en evolución y que aspira a la igualdad de toda la ciudadanía”.