El rock latino de Andrés Calamaro pone en pie al público de Concert Music Festival

El cantautor argentino Andrés Calamaro recogió este viernes el testigo de Manolo García para ofrecer un directo único de rock en Concert Music Festival. Los cientos de seguidores de Andrés Calamaro fueron tomando sus asientos expectantes por oír su música. Con un “Cádiz mágico, ¡buenas noches!”, el artista vestido con ropa oscura, mostrando sus tatuajes y con gafas de sol negras saltó al escenario con aire Bohemio. Para el artista argentino, “bohemio es en la sombra encontrarle sentido a las cosas” y quizás fuera esa la razón por la que el escenario apenas se iluminaba.

Andrés Calamaro demostró que su espectáculo no necesitaba una gran producción audiovisual para enganchar a su público. Desde la pista, el público le ovacionaba y gritaba su nombre momentos antes de que el artista se adentrara en el éxito Cuando no estás, canción con la que consiguió el Premio Grammy Latino por Mejor Canción de Rock. Con un “Cádiz Motherfucker”, Andrés Calamaro interpretó otro éxito premiado como el de Verdades afiladas, de su álbum Cargar la suerte. El artista viajó en el tiempo con su Tour 22, haciendo una recopilación de las canciones que han marcado su carrera musical.

Volviendo a 1997, con el álbum Alta suciedad, Andrés Calamaro preguntó entre intensas melodías instrumentales: “¿Sentiste alguna vez lo que es, tener el corazón roto?, ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco?”; letras del tema Crímenes perfectos. El argentino rasgó su alma para cantarle al desamor y se entregó con pasión hacia las almas que recomponían sus corazones con su rock personal. Para Andrés Calamaro esa ardua tarea requería de responsabilidad, pero también lo era “cantar entre Cádiz y Chiclana”.

La noche fue animándose con temas como Me Arde, del álbum Dos son multitud, una canción que comparte con Fito & Fitipaldis. El recinto de Sancti Petri ardía “como el fuego sobre la superficie lunar y como el viento caliente del desierto” con cada uno de los éxitos que desplegaba en el Auditorio. El público no podía estar quieto y se levantaban de las sillas para apoyar al artista con los brazos en el aire y bailar con sus canciones más rítmicas. Este bohemio se adentró en el tema All u need is pop, una canción que refleja el escenario de una ruptura sentimental donde “la vida empieza a terminar otra vez; algo me hace inmortal y me hace sentir bien y mal”. A golpe de guitarra eléctrica intensificaba el momento, deleitando al público con el solo instrumental que hacía vibrar los corazones de quienes conectaban con su música.

Con la guitarra eléctrica, al teclado o con maracas, Andrés Calamaro jugaba con diferentes sonidos en cada una de sus canciones como, por ejemplo, Media Verónica y Rehenes. Maestro de poesías, el artista argentino recitaba sus éxitos con la elegancia y maestría que le aporta su larga y exitosa trayectoria. Acompañado de sus músicos, el cantautor argentino se adentró en Los Aviones antes de recibir la ovación argentina de Maradona, ambos temas extraídos del álbum Honestidad brutal. Con esta última canción el público volvió a ponerse en pie, saltando y cantando al compás de la letra de Maradona, como el himno de la afición en el que se ha convertido este éxito.

Uno de los momentos más románticos de la noche llegó con la letra Espérame en el cielo, emocionando al público con la canción del álbum Inéditos + rarezas + canciones. “Gracias le doy a la vida y al señor porque habiendo perdido tanto no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor”, parafraseó Andrés Calamaro con las letras de Estudio Azteca. Agradeciendo tantas muestras de cariño y vítores por parte del público, el artista fue Tuyo siempre y volvió a cantarle al desamor sin importarle si alguien le acompañaría porque “este viaje es mejor hacerlo solo aunque te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida”.

El músico argentino no desaprovechó la oportunidad de interpretar el éxito de Nowhere man de The Beatles, antes de poner en pie al recinto de Concert Music Festival con uno de los éxitos en los que colabora con C. Tangana como Hong Kong y que ha conseguido el Premio Grammy Latino a Mejor Canción Pop/Rock. “Honrado de cantar en Cádiz y en Jerez, cuna del cante y de Mágico González”, Andrés Calamaro continuó desplegando éxitos que han marcado su carrera como los temas que compartió en los años 90 con Los Rodríguez, Todavía una canción de amor, A los ojos y Canal 69. A la guitarra eléctrica, acompañando al guitarrista de su banda, hicieron vibrar el recinto de Sancti Petri ante los cientos de personas que se levantaban de sus asientos para bailar y entregarse a ellos.

Andrés Calamaro lleva el rock en las venas y aunque llegaba el momento de las despedidas, el artista argentino no quiso marcharse sin tocar la letra El Salmón y su mítico tema La Flaca. El público se entregó por completo con esta canción tan significativa en la carrera del argentino y Para no olvidar la fantástica noche, el argentino fue despidiéndose con sus letras más sonadas. Como si de un himno se tratase, el público coreaba al unísono “para qué contar el tiempo que nos queda, que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente”. Sin mirar las agujas del reloj y ni siquiera los móviles, el público exprimía los últimos minutos bailando y cantando con Andrés Calamaro en una noche mágica para Sancti Petri.