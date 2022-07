Manolo García encandila al público de Concert Music Festival

Sancti Petri vivió este jueves otra noche espectacular plagada de música y buena energía. En esta ocasión, el artista Manolo García fue el encargado de iluminar con luz propia Concert Music Festival. Como buen anfitrión que es, el artista aglutinó a miles de personas por todo el recinto. La expectación era máxima ya que el músico y compositor catalán no pisaba el Auditorio desde 2019; tras la pandemia y con varias giras pospuestas.

Sus incondicionales fueron tomando posiciones para sentarse en sus asientos. Una tranquilidad que duró poco porque, tal y como arrancó el concierto, sus fans se pusieron en pie "llamados a las filas de la Insurrección" como auténticos sublevados para bailar y disfrutar del éxito que comparte con Miguel Ríos. La fusión de luces, sonido y puesta en escena era impecable, el artista y sus músicos ofrecieron un inicio de fiesta muy colorido y apoteósico.

Dirigiéndose al público y dándoles las buenas noches, el que fuera vocalista de El Último de la Fila se adentró en sus inicios, viajando por el tema Lejos de las leyes de los hombres. Este éxito le hizo justicia porque, con entrega y pasión, Manolo García se entregó con mucho ritmo a sus letras.

Manolo García venía con las pilas cargadas y renovadas de ilusión tras aplazar varias giras por la Covid-19. Con su sonrisa impregnaba el recinto de Concert Music Festival y ponía en pie a la marea humana que venía a acompañarle en su espectáculo. Con absoluta entrega, Manolo García emprendió un viaje por los temas que marcaron su carrera como Lápiz y Tinta y A veces se enciende, ambos de El Último de la Fila. Sin dejar indiferente a nadie y queriendo contentar a todos, cantaba sus temas más característicos y también sus últimos éxitos.

El artista catalán está disfrutando de sus dos últimos trabajos, Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados. Es difícil resumir 27 nuevas canciones entre el repertorio de un artista que dispone de un arsenal de éxitos. Sin embargo, el maestro de las poesías se abrió paso, con gran carisma, a los nuevos temas como Diez mil veranos, Quisiera escapar, Reguero de mentiras y Laberintos de sueños, entre otros.

Sin dejar de cantar sus letras más poéticas, sus fieles seguidores le acompañaron en una noche que quedará sellada en el recuerdo de quienes pudieron disfrutar de su espectáculo. No cabe duda de que Manolo García tiene sello propio y no ha perdido la esencia que le define. Para el artista catalán “la vida tiene fecha de caducidad”, sin embargo, sus canciones perduran en el tiempo y no tienen final. Al contrario, el público le ha acompañado a lo largo de su carrera y su música traspasa de una generación a otra como se pudo comprobar este jueves en su espectáculo. El cantante de éxitos como Nunca el tiempo es perdido, Pájaros de Barro o Un Poco de Amor, puso el broche final a una fiesta que duró algo más de dos horas.