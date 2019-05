Afectados de silicosis: “Con nosotros fallaron todos los servicios de prevención”

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (Anaes) puso en marcha una mesa informativa en la plaza de Las Bodegas en la que han estado presentes diversos integrantes de la entidad, con su presidente, Ismael Aragón, al frente.

No es casualidad que esta mesa haya sido puesta en marcha por Anaes, puesto que es una entidad que nace en 2012 con la intención de asesorar, apoyar y combatir los numerosos casos de desamparo en los que se encuentran los trabajadores a nivel de salud, social, económico, etc., ya que, en los últimos años, el número de personas diagnosticadas con silicosis ha ido aumentando rápidamente y de manera muy preocupante en trabajadores relacionados con la fabricación de encimeras de cocina y marmolerías.

De esta manera, desde la entidad se insiste en medidas eficaces de prevención en el trabajo para no sufrir esta enfermedad que cuenta en la actualidad con más de 80 socios de la asociación diagnosticados de esa enfermendad. Dicha mesa contó con el respaldo del alcalde, José María Román, la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Salud, Mª Ángeles Martínez Rico.

Durante la visita, el alcalde de la ciudad ha destacado que, “cuando se trata de personas afectadas por no saber que estaban manipulando un material muy delicado y que ha generado en tantas enfermedades en más de 100 personas en Chiclana. Son muchos los que no la quieren reconocer por quedarse fuera del mercado laboral tan jóvenes”, añadiendo que “es por ello que se lucha para que sea reconocido como enfermedad laboral para que puedan tener las prestaciones sociales que corresponden”.

La asociación asegura que a día de hoy se siguen cometiendo los mismos errores

Además, Ismael Aragón ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Chiclana en todas las iniciativas que desde la entidad se ponen en marcha. “Desde Anaes queremos hacer visible que con nosotros fallaron todos los servicios de prevención, trabajamos en un lugar en el que no nos dijeron qué trabajábamos y esto debe cambiar. Para ello, debemos hacer más hincapié en la prevención para que esto no vuelva a pasar, ya que dos personas han fallecido ya y algunos compañeros están hospitalizados. Se están haciendo estudios desde los especialistas de neumología, pero la prevención es fundamental para que esto no vuelva a pasar, porque se siguen cometiendo los mismos errores”, ha explicado.

Cabe reseñar que el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo.