Más de 400 pequeños de Chiclana se verán beneficiados de la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes'

El alcalde de Chiclana, José María Román; el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado; la delegada de Hacienda, Isabel Butrón; y el delegado de Fiestas, Fede Díaz, visitaron hoy la nave en la que se está preparando los lotes de regalos para los 402 niños que este año se acogerán a la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes' de la Asociación de Reyes Magos. Durante la visita, en la que estuvieron acompañados por miembros de la entidad, entre ellos, su presidente Juan Jesús Sánchez, y Cincodeluno, encargada de la compra y reparto de los juguetes, los responsables municipales comprobaron el intenso trabajo que se lleva a cabo en estos momentos para que en la mañana del día 6 todos los niños chiclaneros puedan disfrutar de sus regalos.

Hay que destacar que en esta ocasión serán 402 niños y niñas de entre 2 y 14 años, pertenecientes a 239 familias, los que se acogen a esta iniciativa, lo que supone un descenso de 3 respecto al pasado año, cuando la cifra fue de 405 menores. Así, una vez estén preparados todos los lotes, personalizados en función de las preferencias de los menores, éstos se repartirán entre los padres y madres durante las jornadas del 3, 4 y 5 de enero, a través de los distintos colectivos sociales. En este sentido, las entidades que colaboran con la Asociación de Reyes Magos de Chiclana son las Cáritas El Carmen, San Antonio, San Juan, San Telmo, Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián, así como la coordinadora antidroga Nueva Luz, la Iglesia Evangelista Bautista y Cruz Roja Española.

Asimismo, se atenderá a un total de 660 personas de los centros GERASA, La Fundación, así como a las residencias de mayores Reifs y Novo Sancti Petri, centro de alzheimer La Aurora, Adacca, residencia Nuestra Señora de la Paz, Mart&Gall y San Vicente de Paúl.

“Un año más, estamos en el compromiso con las familias chiclaneras y la Asociación de Reyes Magos hace un papel ejemplar, además incorporando a la nueva Corte Real”, expresó el alcalde, quien agradeció “la magnífica labor de los jóvenes de la Asociación Cincodeluno, que se encargan de preparar los lotes de regalos, que se realizan atendiendo fielmente a la petición de los pequeños”.

Por otro lado, el regidor municipal quiso destacar que esta entidad "está para ayudar, pero el dato más importante es que cada vez son menos las familias que necesitan de su ayuda, lo que pone de manifiesto que las cosas van mejor en Chiclana. Así, afortunadamente estamos muy lejos de las cifras que tuvimos de unos 1.500 niños, porque son 402 los que atienden este año, incluidos de 14 años que hasta ahora no se atendían”, para puntualizar que “Chiclana es grande porque es capaz de hacer estas cosas”.

Por su parte, Juan Jesús Sánchez subrayó que “hoy es un día muy especial para la Asociación de Reyes Magos de Chiclana porque venimos a visitar la nave de nuestros duendecillos”. Y agradeció al alcalde y al delegado de fiestas su implicación y, por supuesto, a Francis Salado, “la persona encargada de todo lo que se hace”, para agregar que “emociona ver a tantas personas trabajando para que ningún niño de Chiclana se quede sin juguetes”.

Finalmente, María Parrado indicó que “muchas personas, entre ellas, yo, desconocíamos la labor que hace la Asociación de Reyes Magos y venir hoy aquí y hablar con todos los que ayudan te emociona, sobre todo, conociendo la cantidad de niños que cada año se ayuda. “Solo pido que cada año las cifras vayan bajando. Aun así, gracias a todas estas personas, ningún niño de Chiclana se queda sin sus juguetes”, y terminó diciendo que “la magia de la Navidad es esta”.