100x100 Unidos se presenta en Chiclana el próximo 28 de enero

El restaurante La Embajada acogerá el próximo 28 de enero, a partir de las 20 horas, la nueva agrupación local de 100x100 Unidos en Chiclana, “compuesta por un grupo de vecinos y vecinas comprometidos con su ciudad, que apuesta por una forma diferente de hacer política, desde la cercanía, la participación y la gestión eficaz de los servicios públicos”, asegura la formación en una nota de prensa.

En este sentido, el grupo ha designado a Nicolás Aragón como portavoz fundacional, que en esta primera etapa canalizará la participación ciudadana y el contacto con los vecinos y vecinas del municipio.

Asimismo, señala que “Chiclana es una ciudad con un enorme potencial económico, social y turístico, pero que afronta importantes retos derivados de su crecimiento poblacional, la presión sobre los servicios públicos y la necesidad de una planificación a largo plazo que tenga en cuenta tanto los barrios como el centro urbano y la zona costera. En este contexto, 100x100 Unidos por Chiclana defiende una política municipal responsable, transparente y orientada a mejorar la calidad de vida de los chiclaneros y chiclaneras”.

El acto de presentación es abierto a la ciudadanía y en él se darán a conocer sus principios y primeras líneas de trabajo.

El proyecto arranca “con una clara vocación abierta e integradora, invitando a sumarse a todas aquellas personas que deseen participar activamente, aportar ideas y trabajar por una Chiclana con mayor protagonismo ciudadano y una gestión municipal más cercana y eficaz”, termina diciendo la formación política.