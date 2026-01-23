100x100 Unidos se presenta en Chiclana el próximo 28 de enero
Esta nueva agrupación arranca “con un equipo de trabajo inicial que invita a más ciudadanos comprometidos a sumarse a la iniciativa”
Tiene a Nicolás Aragón como su portavoz fundacional
El ex presidente del PP local Nicolás Aragón anuncia la presentación de 100x100 unidos en Chiclana
El restaurante La Embajada acogerá el próximo 28 de enero, a partir de las 20 horas, la nueva agrupación local de 100x100 Unidos en Chiclana, “compuesta por un grupo de vecinos y vecinas comprometidos con su ciudad, que apuesta por una forma diferente de hacer política, desde la cercanía, la participación y la gestión eficaz de los servicios públicos”, asegura la formación en una nota de prensa.
En este sentido, el grupo ha designado a Nicolás Aragón como portavoz fundacional, que en esta primera etapa canalizará la participación ciudadana y el contacto con los vecinos y vecinas del municipio.
Asimismo, señala que “Chiclana es una ciudad con un enorme potencial económico, social y turístico, pero que afronta importantes retos derivados de su crecimiento poblacional, la presión sobre los servicios públicos y la necesidad de una planificación a largo plazo que tenga en cuenta tanto los barrios como el centro urbano y la zona costera. En este contexto, 100x100 Unidos por Chiclana defiende una política municipal responsable, transparente y orientada a mejorar la calidad de vida de los chiclaneros y chiclaneras”.
El acto de presentación es abierto a la ciudadanía y en él se darán a conocer sus principios y primeras líneas de trabajo.
El proyecto arranca “con una clara vocación abierta e integradora, invitando a sumarse a todas aquellas personas que deseen participar activamente, aportar ideas y trabajar por una Chiclana con mayor protagonismo ciudadano y una gestión municipal más cercana y eficaz”, termina diciendo la formación política.
