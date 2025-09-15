El vídeo viral que muestra el increíble salto mortal que hace este atleta desde el Puente Canal a La Caleta

El atleta Josué Jaime Caparrós, más conocido en redes sociales como Brosjaca, afronta la vida como un constante reto. No es ajeno a los desafíos y así lo demuestra casi a diario en sus redes sociales. Uno de los más sorprendentes fue el Récord Guinness de 1000 backflips al día, añadiéndole cada día 100 más durante todo el año para así batir su propio récord.

En sus redes sociales documenta cada uno de estos retos, “demostrando que lo imposible se puede lograr”. Uno de ellos ha sido hacer un salto mortal desde el Puente Canal, como un caletero más. En su vídeo compartido en Instagram se puede ver cómo ha generado una gran expectación desde el malecón del Castillo de San Sebastián, no solo desde este rincón tan gaditano, también en redes con casi 10.000 likes y miles de comentarios.

Un ritual caletero

Los saltos a la playa de La Caleta desde el Puente Canal es una imagen habitual cada verano. Los más jóvenes, en especial del barrio de La Viña y los caleteros, desafían las alturas con los refrescantes saltos mortales desde este rincón gaditano. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, esta zona es concurrida por los jóvenes que ponen a prueba sus habilidades, aunque conlleva riesgos y no está exenta de peligro y prohibiciones.

El Puente Canal forma parte del Paseo Fernando Quiñones, que conduce hasta el Castillo de San Sebastián. Los saltos se realizan cuando la marea está llena y requiere de conocer la profundidad del lugar.