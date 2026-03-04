Últimos días para apuntarse al Concurso de Saetas de Chiclana: un cante flamenco que te emocionará antes de Semana Santa

La saeta es un canto popular, a capela, que se ejecuta al paso de las procesiones de Semana Santa por las calles de las ciudades andaluzas. Este tipo de cante se dirige a la imagen de Cristo o de la Virgen cuando pasa en procesión y emociona a todo aquel que está presente. Más que un cante es una manifestación de fe y emoción que conecta con la tradición y la identidad cultural de la Semana Santa en Andalucía.

A unas semanas de que comience la Semana Grande, Chiclana de la Frontera ha organizado el XVIII Certamen Regional de Saetas Ciudad de Chiclana. El plazo de inscripción ya está abierto, así que los interesados en tomar parte podrán cursar su solicitud hasta este jueves, 5 de marzo, por escrito en la sede de la Peña Flamenca Chiclanera, por teléfono en el números 670025673 (de 15.00 a 21.00 horas) o en el email p.flamencachiclanera@gmail.com. Así lo han anunciado la delegada municipal de Atención Vecinal, Mª Ángeles Martínez Rico, y el presidente de la Peña Flamenca Chiclanera, José Manuel González ‘Mané’.

La delegada ha destacado la importancia del flamenco en la ciudad y el gran trabajo que realiza la Peña para dar visibilidad “a una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural”. Además, ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de este certamen, cuya entrada es totalmente gratuita.

Por su parte, el presidente de la Peña ha explicado que tomarán parte más de una veintena de cantaores, procedentes de todas las provincias andaluzas y ha invitado a los chiclaneros y chiclaneras a acudir a la Peña para ser parte de cada una de las actividades que allí se celebran.

En lo que al certamen se refiere, cabe destacar que las tres sesiones de preliminares se desarrollarán los días 7, 13 y 14 de marzo, a las 21.30 horas, mientras que la final está prevista para el 21 de marzo en ese mismo horario. Todas las sesiones se celebrarán en las instalaciones de la Peña Flamenca Chiclanera, situadas en la calle Luna.

Cada uno de los participantes deberá interpretar obligatoriamente dos saetas de estilo libre, de las que el jurado valorará especialmente la variedad de los estilos en la interpretación de ambas piezas. El jurado valorará especialmente la variedad de los estilos en la interpretación de las saetas de cada concursante.

En cuanto a los premios estipulados por la organización, indicar que el primer premio está dotado con 800 euros y placa, el segundo con 500 euros y placa, el tercero con 350 euros y placa y el cuarto con 250 euros y placa.