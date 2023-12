El elfo travieso que está haciendo de las suyas en el mercado navideño más grande de Cádiz

Es oficial. El elfo travieso ha llegado a la provincia de Cádiz, y lo ha hecho a lo grande. Este curioso personaje se ha puesto de moda en los últimos años y cada vez son más las familias que se suman a esta divertida tradición navideña para fomentar la imaginación, la creatividad y el humor en los niños y adultos.

En este mes seguramente habrás visto a este divertido elfo en redes sociales, usando el hashtag #elfontheshelf, haciendo alguna que otra trastada por cualquier lugar de la casa. Colgado de una rama del árbol de Navidad, mancharse de harina en la cocina, escondido en el armario, envuelto en papel higiénico en el baño o quizás colgado de la escalera. Cualquier lugar es bueno para sorprender a los más pequeños a la mañana siguiente.

Sin embargo, este elfo travieso parece no conformarse poniendo patas arriba estos lugares de la casa. Desde hace algunos días se ha instalado en Besugo Market, el mercadillo navideño más grande la provincia de Cádiz, situado en el centro comercial Bahía Sur en San Fernando. Ha sido a través de las redes sociales de este mercadillo donde hemos podido ver imágenes de este personaje navideño metido dentro de un cuenco de cerámica, subido encima de un peluche o sosteniendo una cartera debajo del brazo. Parece ser que este elfo no tiene descanso y, a la vista está, que seguirá revolviendo los artículos de las cabañas de Besugo Market.

Origen del elfo travieso

Para quienes aún no sepan en qué consiste la historia del elfo travieso, hay que remontarse al año 2005, cuando una madre y su hija (Carol Aebersold y Chanda Bell) publicaron el libro ‘The Elf on the Shelf: A Christmas tradition’; en español: El elfo en la estantería: una tradición navideña. En el libro se habla de la historia de los elfos que ayudan a Santa Claus a preparar los regalos para los niños y de las normas de esta tradición.

Según se explica, lo ideal sería comenzar con estas aventuras desde el 1 de diciembre hasta Navidad. También hay que ponerle un nombre al elfo y los niños no pueden tocarlo porque perderían su magia. Estos elfos se esconden por la casa y observan el comportamiento de los más pequeños, así que cada noche regresan al Polo Norte para informar a Santa Claus. Con esta tradición navideña cada noche los padres se las ingenian para sorprenderlos y a la mañana siguiente los niños se dedican a buscar al elfo por la casa para ver la travesura que ha realizado mientras dormían.