Tom Jones vuelve a rugir en Chiclana

El paso de los años es inevitable y, Tom Jones, parece ser consciente de ello. También sus fans que, atraídos por la nostalgia de que un tiempo pasado fue mejor acudieron a su concierto el pasado lunes, 11 de agosto, en Concert Music Festival para disfrutar de los grandes éxitos que han marcado a toda una generación.

El Tigre de Gales parece haberle cogido el gusto a Chiclana y, tras deleitar a su público de Concert Music en 2024, volvió a rugir en el poblado de Sancti Petri al unísono de las olas del mar. Este enclave tan mágico y especial, con el Castillo de Sancti Petri y un dorado atardecer como telón de fondo, parece haber enamorado a esta leyenda viva.

Quien tuvo la suerte de disfrutar de su música el año pasado, repitió en esta octava edición. Mucho público extranjero, pero también nacional, que no quiso perderse el maravilloso recital por sus más de seis décadas de trayectoria musical. A sus 85 años, Tom Jones no dudó en arrancar su espectáculo con I’m Growing Old, aceptando junto a sus fans que el paso del tiempo es inevitable; aunque por él parezca que no pasa.

Esta declaración de intenciones dio paso a Tower of Song y Not Dark Yet, antes de que sonaran los acordes de It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Sexbomb y You Can Leave Your Hat On, canciones que son auténticos himnos que pusieron a bailar a sus fans.

Con un “muchas gracias” en español, se mostró agradecido de reencontrarse con su público. “¿Se siente todo el mundo bien? ¿Queréis pasarlo bien esta noche?” Y tanto que querían… palmas y bailes a pesar del calor que hacía. La temperatura caldeaba aún más el ambiente, incluso el artista llegó a confesar que prefería el frío porque no le gustaba el calor.

Con una dilatada carrera como la de Tom Jones, el viaje musical a través del tiempo duró dos horas. Acompañando a sus músicos y a su magnífica voz, los videomappings que se veían en las pantallas, repletos de imágenes retro y colores neón, atrapaban todas las miradas de su espectáculo. Turno para Pop Star, Across the borderline, The Windmills of Your Mind y I Won´t Crumble with you if you fall, que marcaron un ritmo más lento y melódico a su espectáculo.

El Tigre de Gales siguió rugiendo en lo que quedaba de espectáculo. Su energía iba aumentando con cada uno de sus temas, sobre todo con la balada This is the Sea que acompañó con imágenes espectaculares del rugir de las olas del mar. Con Delilah ya no hubo vuelta atrás, y con toques de guitarra flamenca por parte de uno de sus músicos, las palmas y algún que otro baile hicieron que este fuera uno de los momentos más alegres.

Llegó el momento de Kiss, una versión del “great Prince” que su público recibió con gran ovación. La traca final del espectáculo de Tom Jones en Concert Music Festival no defraudó y regaló a sus fans Green, Green Grass of Home y One Hell of a life, de su último álbum, Surrounded by Time (2021), y con la que reflexiona sobre esa “vida infernal” repleta de experiencias positivas y negativas, que acompaña a esa nostalgia por el paso del tiempo.