La tienda vintage más loca de España llega a Cádiz: camisetas de fútbol, chaquetas de cuero y ropa retro por 10 euros

Te traemos un evento diferente y gratuito para este este fin de semana en Cádiz, sobre todo, para los amantes de la moda vintage. Si eres de los nostálgicos de lo retro y te gusta vestir con esa prenda que no lleva nadie más, este evento es para ti. El Parador de Cádiz acoge este sábado y domingo, 11 de enero, de 10:00 a 21:00 horas, la tienda vintage más loca de España.

Durante este fin de semana, este hotel de Cádiz será el lugar perfecto para los amantes de lo retro y lo vintage, pudiendo adquirir cualquier prenda por solo 10 euros. Chaquetas de cuero, de moto, ropa militar, jerseys, ropa deportiva y mucho más, con reposiciones durante todo el evento, y, por supuesto, con mucha variedad de estilos y tallas.

Entrada gratuita y prendas a 10 euros

El acceso al evento es completamente gratuito, por lo que podrás darte una vuelta por el Parador de Cádiz para curiosear y renovar tu armario con algunas de las prendas. Aunque el evento ha indicado que también existe la posibilidad de conseguir entradas VIP, a través del enlace indicado por la organización en sus redes sociales, para todos aquellos que no quieran esperar colas.