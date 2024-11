Por qué la Taberna Casa Manteca podría ser nombrada Patrimonio Cultural de Cádiz

Como se come en Cádiz, no se come en ningún sitio. Mucho menos si saboreas su suculenta gastronomía en un lugar con esencia o, como también se dice, con duende. Quizás este sea el secreto de la Taberna Casa Manteca, fundada en 1953 y situada en pleno corazón de La Viña. Pocos son los que visitan la ciudad gaditana y no se han detenido a saborear lo mejor de Cádiz.

Este emblemático lugar está siempre en boca de todos, pero en estos días se ha vuelto a hablar de él gracias al cocinero y empresario Ferrán Adriá. El chef de las tres estrellas Michelin, del cinco veces mejor restaurante del mundo, asistió hace unos días a la segunda jornada del Blue Zone Forum-Innovazul 2024, celebrada en el Palacio de Congresos de Cádiz.

El chef habló sobre innovación, creatividad, imaginación y creación a nivel global, pero también aprovechó este espacio para resaltar que: “El Manteca, que hay que nombrarlo ya Patrimonio Cultural de Cádiz, no se puede tocar. Y si pasase de mano a mano, no dejéis que cambie”. Unas palabras que refuerzan aún más que la Taberna Casa Manteca es mucho más que un lugar para disfrutar del buen tapeo, siendo un símbolo de la tradición y la cultura gaditana.

El por qué debería ser nombrada Patrimonio Cultural de Cádiz es más que evidente. Es uno de los lugares que ha sido testigo de la evolución de la Tacita de Plata, resistiendo el paso del tiempo y manteniendo su esencia intacta. Además, su decoración interior con fotografías, carteles y recuerdos antiguos narran la historia de la ciudad y de algunos de sus personajes célebres.

El lugar donde se ubica también es importante, ya que se encuentra en el barrio de La Viña, en la calle Corralón de los Carros, una de las más conocidas y frecuentadas por los turistas. Aquí también abrieron ArtePuro, que funciona con la misma carta y la del freidor. En este rincón gaditano prevalece la autenticidad y el sabor único de la gastronomía local que podrás degustar a modo de tapeo. Su carta comienza con un recorrido por las chacinas, entre las que destacan los quesos, chicharrones, butifarras o mojama de atún. Tampoco podrás pasar por alto las conservas, las tortillitas de camarones o los montaditos. Todo ello acompañado de un buen vino de la tierra. ¿Se necesitan más razones para descubrir su esencia?