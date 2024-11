Ferrán Adriá en Cádiz: "Hay que nombrar a la Taberna Casa Manteca patrimonio cultural de la ciudad"

Cádiz/Ferrán Adríá, el chef de las tres estrellas Michelin durante 14 años en El Bulli, cinco veces mejor restaurante del mundo, y doctor honoris causa por un quinteto de universidades llenó esta mañana el auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz durante la segunda jornada del Blue Zone Forum-Innovazul 2024. Como embajador de Telefónica, que este año cumple un siglo de vida, Adriá habló de innovación y creatividad, de imaginación y creación a nivel global y multidisciplinar. Pero además de elogiar, como es obvio, el más que sobresaliente, excepcional trabajo y la posición de liderazgo a nivel internacional de su colega y amigo Ángel León, desde Aponiente, Adriá hizo una mención especial a la Taberna Casa Manteca, toda una institución en Cádiz desde que abriese sus puertas por primera vez en 1953.

El creador de elBulliFundation y de elBulli1846, el museo que recuerda, perserva y revive en Cala Montjoi (Girona) el espíritu del cinco veces consecutivas mejor restaurante del mundo está recorriendo 15 universidades de nueve ciudades españolas que forman parte de la Red de Cátedras de Telefónica. La Universidad de Cádiz cuenta desde 2022 con la Cátedra Telefónica “Economía azul y puertos inteligentes”. Y qué mejor lugar que Blue Zone Forum-innovazul 2024 para presentar su conferencia "Imaginémonos 110 años de innovación con Ferrá Adriá", durante la que explicó su metodología 'Sapiens'.

Ferrán Adriá está haciendo esta propuesta dentro de la 'Gira centenario Telefónica' para estimular y difundir esta metodología entre la comunidad universitaria para su aplicación en los Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster y proyectos innovadores. Eso, con el señuelo del Challenge elBulli1846, un desafío gracias al que los estudiantes ganadores pueden conseguir como premio una estancia de dos días en Cala Montjoi con un programa exclusivo de actividades junto a Ferran Adrià y el equipo de elBulliFoundation.

Su participación en el BZF-Innovazul 2024 culminó con un workshop moderado por el director de la Cátedra Telefónica “Economía azul y puertos inteligentes” de la Universidad de Cádiz, en el que profesores e investigadores de la UCA, junto a representantes de Telefónica, exploraron la aplicación de la innovación en la investigación. El encuentro se centró en el intercambio de ideas y experiencias, subrayando la importancia de la colaboración entre el ámbito académico y el sector empresarial para avanzar en la innovación.

Y precisamente hablando de innovación y de la aplicación en estos procesos nada y nada menos que de la Teoría de Sistemas fue cuando mencionó con mucha admiración y cariño a la emblemática taberna gaditana, en la que, por cierto estuvo la pasada noche del miércoles 20 de noviembre. "Claro, que me dirán ustedes que eso de la Teoría de Sistemas y de la innovación no sirve para todas las pequeñas empresas que dan de beber y de comer en España", vino a decir Ferrán Adriá. "Tú me estás vacilando, me dirían con razón el El Manteca, que hay que nombrarlo ya patrimonio cultural de Cádiz. No se puede tocar. Y si pasase de mano a mano, no dejéis que cambie", dijo con el alcalde de Cádiz, Bruno García, sentado en la primera fila.

Además del regidor de la ciudad, introdujeron la intervención de Ferrán Adriá el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González; el secretario general de la Universidad de Cádiz, Manuel Lozano, [quien excusó la ausencia del rector, Casimiro Mantell, en ese momento comprometido en la recepción de un buque oceanográfico], y Joaquín Segovia, director de Telefónica en Andalucía.