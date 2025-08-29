Surfea la solidaridad en una de las mejores playas de Cádiz para hacer surf

Siempre es buen momento para hacer surf, pero más aún si es para apoyar una buena causa. ‘Hola ELA’ es una nueva entidad de Zahara de los Atunes comprometida con la visibilidad, dándole apoyo a quienes conviven con la ELA y recaudando fondos para la investigación de esta enfermedad.

El pasado mes de julio llevaron a cabo una ruta nocturna para ver las estrellas desde la duna de Bolonia y, este sábado, 30 de agosto, van a surfear la ELA en la playa del Carmen (junto al chiringuito EL Pez Limón. Las plazas son limitadas y las clases serán impartidas por Surfit Academy.

Habrá dos turnos: de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 horas. Para participar en esta veraniega actividad tendrás que pagar la cuota de inscripción (20 euros), que incluye la clase y la camiseta ‘Hola ELA’. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación de la ELA en diferentes entidades. Además, entrarás en el sorteo de una clase extra de surf.

Diversión asegurada en la playa del Carmen

Además de disfrutar de una clase de surf, la diversión continúa con un torneo de vóley playa y fútbol playa en la playa del Carmen. Será a partir de las 16:00 horas y se jugará 2 contra 2 (en vóley playa) y 3 contra 3 (en fútbol playa). La cuota de inscripción es de 10 euros por persona y 5 para los niños. Incluye una pulsera ‘Surfea la ELA’ y papeleta para el sorteo.

Premios

Adultos vóley: cena en pizzería Cristóbal

Adultos fútbol: cena en El Ramón Pipi

Infantil: un pack escolar y altavoz inalámbrico

Todos los participantes entrarán en el sorteo de regalos sorpresa. Podrás apuntarte en este enlace.