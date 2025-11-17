Esta es la sopa típica de Cádiz ideal para combatir el frío: un plato tradicional para los amantes del cuchareo

Cádiz es un destino de sabores, texturas y sensaciones, algo que puedes descubrir a través de su rica gastronomía. La calidad de sus productos y el buen hacer de sus cocinas, hacen de esta tierra un lugar único para disfrutar del mejor sabor. En cada uno de sus municipios encontrarás platos con mucha tradición, así como dulces artesanales.

En esta ocasión hablaremos de un plato que ayuda a combatir el frío, más bien una sopa tradicional gaditana que se le conoce como ajo caliente. Ahora que están bajando las temperaturas y que los días comienzan a ser más frío, no hay nada mejor que esta deliciosa sopa caliente para reconfortarnos.

El ajo caliente es una sopa nutritiva y reconfortante que se elabora a base de ingredientes simples pero sabrosos. La receta tradicional incluye pan duro, ajo, pimiento rojo, pimentón, comino, aceite de oliva y caldo de pollo. Los sabores se combinan a la perfección para crear una sopa aromática y llena de sabor.

Cómo se prepara el ajo caliente

Preparar el ajo caliente no es nada difícil, pues los ingredientes son muy sencillos. Lo primero es dorar los ajos y el pimiento rojo en aceite de oliva. A continuación, añade el pan duro en trozos y agrega pimentón y comino, que le darán un toque especial al caldo. Después de esto, tienes que incorporar el caldo de pollo y cocinar a fuego lento hasta que el pan se haya ablandado e integrado.

Una vez lista, la sopa se sirve bien caliente, acompañada de un poco de aceite de oliva y unos trocitos de pan crujiente. Cada cucharada te envolverá en una sensación reconfortante, perfecta para los días fríos de invierno. Además de su delicioso sabor, el ajo caliente también ofrece beneficios para la salud. El ajo es conocido por sus propiedades antioxidantes y antibacterianas, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir enfermedades. Esta sopa es un excelente aliado para mantenernos saludables durante la temporada invernal.