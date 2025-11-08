Así son las tapas veganas que podrás saborear en El Puerto hasta este domingo: 12 razones para tapear de categoría

Por menos de 3 euros podrás disfrutar de una experiencia gastronómica diferente en El Puerto de Santa María. Hasta este domingo, 9 de noviembre, los establecimientos participantes: Restaurante Bespoke, Apriori, Gastrobar Rock Café, Dhoma Restaurante, Plaza Colón Vinos y Tapas, La Gambuza, La Herrería y Molly Malone, ofrecerán sus tapas veganas. En esta ruta gastronómica podrás saborar las tapas 100% veganas, sin ingredientes de origen animal y de variados ingredientes.

Cada creación competirá por convertirse en la 'Mejor Tapa Vegana de su ciudad', un reconocimiento que se otorgará por votación popular. El público podrá votar por ellas en su web o en las redes sociales. Esta cita gastronómica, conocida como la Veggie Vuelta, a se está llevando a cabo por diferentes ciudades españolas, con motivo del Día Mundial del Veganismo, y está organizada por la Unión Vegetariana Española.

Desde la organización aseguran que "queremos que la Ruta de la Tapa Vegana sea una fiesta para todos los públicos, no solo para personas veganas. Es una oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores y apoyar a los negocios que apuestan por una cocina más sostenible". Así que gracias a esta iniciativa, los visitantes de esta ruta de tapeo por El Puerto podrán degustar desde las más típicas tapas como: garbanzos con espinacas y empanadas, así como nuevas experiencias de cocinas de todo el mundo: raviolis, pani puri, yayo maki, etc. n popular.