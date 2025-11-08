Lasaña vegetal en salsa de PX, de Plaza Colón Vinos y Tapas
Así son las tapas veganas que podrás saborear en El Puerto hasta este domingo: 12 razones para tapear de categoría

En esta Ruta Vegana podrás saborear desde las más típicas como garbanzos con espinacas y empanadas, así como de cocinas de todo el mundo como raviolis, pani puri y mucho más

Por menos de 3 euros podrás disfrutar de una experiencia gastronómica diferente en El Puerto de Santa María. Hasta este domingo, 9 de noviembre, los establecimientos participantes: Restaurante Bespoke, Apriori, Gastrobar Rock Café, Dhoma Restaurante, Plaza Colón Vinos y Tapas, La Gambuza, La Herrería y Molly Malone, ofrecerán sus tapas veganas. En esta ruta gastronómica podrás saborar las tapas 100% veganas, sin ingredientes de origen animal y de variados ingredientes.

Cada creación competirá por convertirse en la 'Mejor Tapa Vegana de su ciudad', un reconocimiento que se otorgará por votación popular. El público podrá votar por ellas en su web o en las redes sociales. Esta cita gastronómica, conocida como la Veggie Vuelta, a se está llevando a cabo por diferentes ciudades españolas, con motivo del Día Mundial del Veganismo, y está organizada por la Unión Vegetariana Española.

Desde la organización aseguran que "queremos que la Ruta de la Tapa Vegana sea una fiesta para todos los públicos, no solo para personas veganas. Es una oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores y apoyar a los negocios que apuestan por una cocina más sostenible". Así que gracias a esta iniciativa, los visitantes de esta ruta de tapeo por El Puerto podrán degustar desde las más típicas tapas como: garbanzos con espinacas y empanadas, así como nuevas experiencias de cocinas de todo el mundo: raviolis, pani puri, yayo maki, etc. n popular.

Apriori - Raviolis de calabacín
1/14 Apriori - Raviolis de calabacín / Veggie Vuelta
Plaza Colón Vinos y Tapas - Lasaña vegetal en salsa de PX
2/14 Plaza Colón Vinos y Tapas - Lasaña vegetal en salsa de PX / Veggie Vuelta
Apriori - Pani Puri de Salmorejo de aceituna
3/14 Apriori - Pani Puri de Salmorejo de aceituna / Veggie Vuelta
Apriori - Carpaccio de remolacha
4/14 Apriori - Carpaccio de remolacha / Veggie Vuelta
La Herrería - Pimientos del piquillo rellenos de hummus
5/14 La Herrería - Pimientos del piquillo rellenos de hummus / Veggie Vuelta
Dhoma - Yayo Maki
6/14 Dhoma - Yayo Maki / Veggie Vuelta
Apriori - Chunks al ajo tostado
7/14 Apriori - Chunks al ajo tostado / Veggie Vuelta
Apriori - Taco de rulo
8/14 Apriori - Taco de rulo / Veggie Vuelta
Plaza Colón Vinos y Tapas - Pincho de hummus con salteado de setas al ajillo y polvo de aceituna negra
9/14 Plaza Colón Vinos y Tapas - Pincho de hummus con salteado de setas al ajillo y polvo de aceituna negra / Veggie Vuelta
Molly Malone - Taco de verduras y tofu
10/14 Molly Malone - Taco de verduras y tofu / Veggie Vuelta
Bespoke Puerto - Guiso a los frailes
11/14 Bespoke Puerto - Guiso a los frailes / Veggie Vuelta
La Gambuza Trattoria - Bastoncitos de pesto con queso al horno
12/14 La Gambuza Trattoria - Bastoncitos de pesto con queso al horno / Veggie Vuelta
Gastrobar Rock Café - Empanada al estilo argentino
13/14 Gastrobar Rock Café - Empanada al estilo argentino / Veggie Vuelta
Plaza Colón Vinos y Tapas - Garbanzos con espinacas
14/14 Plaza Colón Vinos y Tapas - Garbanzos con espinacas / Veggie Vuelta

