Ruta de la tapa vegana en este municipio de Cádiz: una experiencia gastronómica muy sabrosa y por solo 3 euros
Hasta el domingo podrás disfrutar de esta ruta de la tapa en los establecimientos participantes de El Puerto de Santa María
En El Puerto de Santa María, un municipio de Cádiz donde se come de categoría, podrás disfrutar de la IV edición de la Ruta de la Tapa Vegana hasta este domingo, 9 de noviembre. Con motivo del Día Mundial del Veganismo, más de 150 locales ofrecerán más de 350 tapas 100% vegetales por toda España, y El Puerto es una de esas ciudades.
En la localidad portuense participan restaurante Bespoke, A priori, Gastrobar Rock Café, Dhoma Restaurante, plaza Colón Vinos y Tapas, La Gambuza, La Herrería y Molly Malone. Estos establecimientos participantes ofrecerán tapas 100% veganas, sin ingredientes de origen animal, a un precio no superior a 3 euros.
Los visitantes a esta ruta de tapeo podrán degustar desde las más típicas tapas como: garbanzos con espinacas y empanadas... así como nuevas experiencias de cocinas de todo el mundo: raviolis, pani puri, yayo maki, y un largo etcétera.
La iniciativa busca promover la cocina vegetal, apoyar a la hostelería local y demostrar que la gastronomía vegana puede ser variada, sabrosa y apta para todos los paladares. Cada creación competirá por convertirse en la “Mejor Tapa Vegana de su ciudad”, reconocimiento que se otorgará por votación popular. A través de la web y redes sociales del evento, los asistentes podrán votar por sus tapas favoritas, entrando en sorteos de cenas y experiencias gastronómicas.
Con esta cita gastronómica, la gastronomía sostenible vuelve a conquistar diferentes rincones de España gracias a la Veggie Vuelta, la ruta de la tapa vegana que organiza la Unión Vegetariana Española, junto con otras asociaciones y particulares.
