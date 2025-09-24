Estos son los lugares de Chiclana que aparecen en 'El Refugio Atómico', la nueva serie de Netflix de los creadores de 'La Casa de Papel'

En mayo de 2024, la playa de La Barrosa y el chiringuito Coconovo Beach, en la zona de la Loma del Puerco (Chiclana) se convertían en un plató de rodaje de lujo para la nueva serie de Netflix, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La Casa de Papel.

'El Refugio Atómico' es la esperada serie que se ha estrenado el pasado 19 de septiembre, dejando al descubierto unas increíbles imágenes de este mágico rincón de Chiclana y uno de sus mejores chiringuitos de la zona. La serie cuenta con un elenco estelar de actores como Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Agustina Bisio y Álex Villazán, entre otros intérpretes.

Tal y como puede verse en esta publicación, ha sido el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha compartido con orgullo algunas de las imágenes rodadas en estos emplazamientos que ya pueden verse en la nueva serie de Netflix. “La nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel" eligen Chiclana. La Barrosa y el chiringuito Coconovo Beach forman parte de las localizaciones y escenas de la nueva serie "Refugio Atómico" estrenada este fin de semana en Netflix”, ha detallado en Facebook.