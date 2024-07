Estos son los artistas que cantan esta semana en la provincia de Cádiz

Arranca la segunda quincena de julio con muchas ganas de playa y buen ambiente con familia y amigos. Con el comienzo de una nueva semana podrás idear nuevos planes y disfrutar al máximo de un verano que acaba de comenzar. Y no se nos ocurre nada mejor que disfrutar de los grandes conciertos que se celebrarán esta semana en la provincia de Cádiz.

Si la semana pasada Maná, Aitana, Scorpions, Ricky Martin y Andrés Calamaro, entre otros artistas, deleitaron al público gaditano ofreciendo un inolvidable espectáculo, espera y verás lo que está por venir en esta semana.

Concert Music Festival

En Chiclana la música seguirá sonando con fuerza una semana más. Este miércoles 17 de julio se subirá al escenario el artista puertorriqueño de reguetón, Tainy. En cuanto al jueves, el responsable de éxitos como Holanda o Dákiti, Jhayco, llenará de ritmos latinos el recinto de Sancti Petri. En cuanto al fin de semana, el 19 de julio actuará Yovngchim, el 20 James Blunt y el 21 de julio Cantajuego y Lucho RK.

Tío Pepe Festival

Este ciclo de conciertos en Jerez acogerá esta semana un total de cuatro actuaciones. Abrirá la semana el gran Raphael este 17 de julio, el viernes 19 será el turno de Miguel Poveda, God Save the Queen el 20 y Take That el 21 de julio.

Música del Mar

En Cádiz la música también vibrará con fuerza este fin de semana con el concierto de Camela este viernes 19 de julio en el Muelle Reina Victoria. El grupo es un icono y máximo exponente de la tecno-rumba de nuestro país que acumula grandes éxitos durante su extensa trayectoria musical.

Bahia Sound

Otro de los grandes ciclos de conciertos se celebra en San Fernando. En Bahía Sound podrás disfrutar este viernes 19 de La Plazuela, cuyos pilares son el flamenco, la música electrónica y el nu funk. Además, el sábado 20, uno d ellos grupos de rap más famosos del país, SFDK, ofrecerá una actuación por todo alto coincidiendo con su 30 aniversario.