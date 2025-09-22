Siete días para disfrutar de la naturaleza de Conil en forma de rutas, talleres, un mercadillo y mucho más

Desde este lunes, 22 de septiembre, podrás disfrutar durante siete días de la Semana de la Conservación ‘Naturaleza de Conil’. Se trata de una cita centrada en la divulgación ambiental, la educación en valores ecológicos y la protección del patrimonio natural local.

Su programación, impulsada por el Patronato de Turismo, la delegación de Medio Ambiente y Patrimonio Natural y la Asociación Conil Nature, incluirá charlas divulgativas, talleres y actividades educativas para todos los públicos, con especial atención a temáticas como la biodiversidad, la ornitología y conservación de especies.

Hasta el 28 de septiembre podrás disfrutar de rutas y talleres al aire libre como identificación de flores silvestres, colocación de cajas nido y observación de aves. También la exposición fotográfica ‘Entre Plumas y Detalles’, actividades infantiles y talleres escolares, charlas sobre camaleones, prevención de incendios y la importancia de los ecosistemas. Además, habrá un mercadillo solidario y stands de empresas dedicadas a la naturaleza y ornitología.

Programación completa

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Presentación e inauguración de la Semana de la Conservación y exposición de fotos: ‘Entre plumas y detalles’ de Bartolomé Puente y Antonio Leal. Centro Cultural Santa Catalina.

‘Entre plumas y detalles’ de Bartolomé Puente y Antonio Leal. Centro Cultural Santa Catalina. 12:00 a 13:00 horas. Charla/coloquio. El increíble mundo de los camaleones. Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Juan José Gómez Ruiz.

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 11:00 horas. Charla/coloquio. Prevención de incendios. Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: José Miguel Ortiz (agente de medio ambiente)

Prevención de incendios. Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: José Miguel Ortiz (agente de medio ambiente) 11:30 a 12:30 horas. Charla/coloquio. Prevención de incendios. Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: José Miguel Ortiz (agente de medio ambiente)

MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 11:30 horas. Charla/taller . (Carteles de concienciación y casa de insectos) Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature.

. (Carteles de concienciación y casa de insectos) Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature. 12:00 a 13:30 horas. Charla/taller . (Carteles de concienciación y casa de insectos) Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature.

. (Carteles de concienciación y casa de insectos) Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature. 19:00 a 20:00 horas. Taller de identificación de flores silvestres. Salida al campo. Paseo por el prado de Castilnovo. Puente del Río Salado. Impartido por David Tello (Senda Silvestre).

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

10:00 A 11:30 horas. Charla/taller. (Carteles de concienciación y casa de insectos). Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature.

(Carteles de concienciación y casa de insectos). Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature. 12:00 a 13:30 horas. Charla/taller. (Carteles de concienciación y casa de insectos). Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature.

(Carteles de concienciación y casa de insectos). Taller escolar de sensibilización ambiental. Ponencia: Conil Nature. 19:00 a 20:00 horas. Taller de colocación caja nido. Salida al campo. Parque Atalaya. Merendero de la Atalaya. Impartido por Francis Silva (Aviturismo).

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

19:00 a 20:00 horas. Taller de colocación caja nido. Paseo del Río Salado. Puente del Río Salado. Impartido por Francis Silva (Aviturismo)

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 10:30 horas. Charla/coloquio. Proyecto Eremita. Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Miguel Ángel Quevedo (Zoobotánico Jerez)

Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Miguel Ángel Quevedo (Zoobotánico Jerez) 10:30 a 11:00 horas . Presentación del libro: Fotografía de vida salvaje: Instantes mágicos. Centro Cultural Santa Catalina. Ponencia: Andrés Miguel Domínguez.

Centro Cultural Santa Catalina. Ponencia: Andrés Miguel Domínguez. 11:30 horas. Ponencia: Uso de los prismáticos en salidas ornitológicas . Taller práctico prismáticos 10x42 (Svbony). Centro cultural Santa Catlina. Ponencia: Francis Silva (Aviturismo)

. Taller práctico prismáticos 10x42 (Svbony). Centro cultural Santa Catlina. Ponencia: Francis Silva (Aviturismo) 12:00 horas. Taller infantil. Plaza Santa Catalina.

Plaza Santa Catalina. 12:00 a 13:30 horas. Ponencia y proyección película ‘Aguil ucha’. Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Alfredo Penella.

Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Alfredo Penella. 17:30 horas. Taller infantil. Plaza Santa Catalina.

17:30 a 18:15 horas. Charla/coloquio. Turismo ornitológico, conservación y formación, 13 años compartiendo nuestra pasión. Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Manuel Morales (Birding Tarifa)

13 años compartiendo nuestra pasión. Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Manuel Morales (Birding Tarifa) 18:15 a 19:00 horas. Charla/coloquio. Las aves en el paisaje. Centro cultural Santa Catalina. Ponencia: Alejandro Onrubia (Migres)

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE