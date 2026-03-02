Así ha sido la escapada familiar de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro por la Sierra de Cádiz: “Grazalema, Villaluenga y El Bosque nos han regalado silencio”

El puente de Andalucía ha sido la excusa perfecta para disfrutar de la “reapertura” de algunos pueblos de la Sierra de Cádiz como, por ejemplo, Grazalema. Este pueblo blanco de Cádiz, certificado como uno de los más bonitos de España, ha renacido como el ave Fénix tras las intensas lluvias que provocaron el desalojo de todo el pueblo.

Durante el fin de semana, Grazalema ha recibido con los brazos abiertos a numerosos visitantes, llenando sus bares, restaurantes, negociones y sus calles. Entre sus visitantes, una de las familias más mediáticas quiso disfrutar del puente de Andalucía en la Sierra de Cádiz. Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, acompañados de sus hijos, han sido una de las familias que han disfrutado de la escapada por los pueblos blancos de Cádiz.

“Después de unas semanas muy duras por el temporal, tocaba volver a la Sierra de Cádiz… volver para abrazar a nuestra gente y recordar que la belleza también cura. Grazalema, Villaluenga del Rosario y El Bosque nos han regalado silencio, aire limpio y esas montañas que no solo se miran… se sienten”, ha escrito Beatriz Trapote en sus redes sociales.

Para ella, hacer una ruta por los pueblos blancos de Cádiz es “un plan perfecto para desconectar en familia, caminar sin prisa y volver a lo importante: respirar, compartir y estar”. Sin duda alguna, “el mejor viaje es el que te devuelve a la calma”, ha concluido la periodista.