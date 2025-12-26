Así serán las Precampanadas en Algar: el pueblo de Cádiz que cambia las uvas por los chicharrones

“Cambiamos las uvas por chicharrones”, así anuncia Algar su original forma de adelantarse a la despedida del año en un evento que ya cumple su V edición y que sigue siendo un éxito entre los vecinos de la localidad y sus visitantes.

Una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Algar que nace con el objetivo de reinterpretar una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española, sustituyendo las doce uvas de Nochevieja por doce chicharrones, producto emblemático de la gastronomía local. Bajo el lema “cambiamos las uvas por chicharrones” este evento pone en valor las raíces culinarias del municipio serrano y su identidad cultural.

En esta edición, las precampanadas de Algar serán este sábado, 27 de diciembre, a partir de las 10:00 horas en el polideportivo de Algar. Un evento que estará presentado por los periodistas locales, Pablo Piñero y Maribel Santana; y que también contará con Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ como invitado especial. Además, tras la gala, el público podrá disfrutar de la actuación de Duende Flamenco, talleres navideños, una nevada artificial, castillos hinchables y más sorpresas.

El Chicharrón de Plata y su carácter solidario

Uno de los elementos más distintivos del evento es la entrega del Chicharrón de Plata, reconocimiento que se otorga cada año a una personalidad invitada. Cada uno de los doce chicharrones se destina simbólicamente a una causa social, reforzando el compromiso solidario de la iniciativa.

En estas cinco ediciones, las Precampanadas de Algar han contado con la participación de reconocidas figuras del panorama cultura y mediático, entre las que destacan Laura Gallego, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, el Comandante Lara, Manuel Martínez y, en esta quinta edición, El Sevilla.