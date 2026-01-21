Así será la procesión más peculiar de la Sierra de Cádiz: charangas, tradición y un santo muy bailongo darán la bienvenida a febrero

El mes de febrero arranca en Benaocaz con mucha alegría por sus calles. Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz celebra la procesión más peculiar de la provincia, con motivo de la Festividad de San Blas. Se le conoce como el santo más bailongo y como una de las procesiones más singulares y esperadas que trae consigo un gran ambiente en el pueblo.

Estas fiestas populares tienen su origen desde el siglo XVII y rinden homenaje al copatrón de Benaocaz, San Blas. El Ayuntamiento de Benaocaz ya ha dado a conocer la fecha de la celebración de esta festividad, que será el próximo martes, 3 de febrero. Durante ese día, el pueblo se llenará de tradición, devoción y de ambiente festivo.

Vecinos y visitantes disfrutarán de una procesión diferente, en el que el santo más bailongo de la provincia baila al ritmo de las letras de Raphael o de Shakira. Así que si no quieres perderte el festejo de este año, deberás saber que los actos para el martes, 3 de febrero, comenzarán a las 09:00 horas con las alegres dianas a cargo de la Charanga “Los Sones”, que recorrerá las calles del municipio. A las 11:00 horas tendrá lugar la función religiosa en honor a San Blas, con la actuación del Coro Hermandad, seguida de la tradicional procesión por las calles de Benaocaz, acompañada igualmente por la charanga.

A partir de las 14:30 horas, en el Recinto Ferial (C/ San Blas), se podrá disfrutar de una degustación de productos típicos de la localidad. La jornada continuará con la actuación del Grupo Musical “Triocaz” y la Orquesta “Zafiro”, que amenizarán la tarde y noche de forma ininterrumpida.

San Blas, un santo milagroso

Para los vecinos de Benaocaz, el Día de San Blas es una de las celebraciones más significativas, junto con la feria de agosto. Este festejo atrae a conciudadanos emigrados y vecinos de Ubrique, Villaluenga del Rosario y otros rincones de la provincia de Cádiz, devotos de este santo al que se le atribuyen cualidades milagrosas. Se presupone su celebración al menos desde el siglo XVII, según consta en presupuestos del Archivo Municipal.

Según indica @cadizturismo, dos leyendas atribuyen la llegada de la imagen a la localidad, bien tras el intento fallido de arrebatarla los vecinos ubriqueños con intención de "casarla" con su patrona de Los Remedios, bien tras salvar a unos marineros en un naufragio. A pesar de que el patrón es San Esteban, los benaocaceños se identifican en mayor medida con éste, asegurando así tal devoción la permanencia de la actividad.