Cinco senderos de la provincia de Cádiz que tienes que hacer al menos una vez en la vida

La provincia gaditana ofrece una gran variedad de opciones para que los gaditanos y visitantes puedan disfrutar del turismo activo. Para ello, nada mejor que recorrer algunos de los senderos gaditanos para dejarte envolver por el encanto de la naturaleza, ya sea caminando, en bicicleta o caballo.

De entre todas las propuestas interesantes que podrás encontrar en el Parque Natural Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y en el Parque Natural Bahía de Cádiz, destacamos estos cinco senderos que deberás hacer al menos una vez en la vida.

Torreón

Si quieres sentir que has tocado el cielo con las manos no puedes pasar por alto subir al Torreón (1.648 metros), el pico más alto de la sierra del Pinar y el cual está considerado el techo de la provincia de Cádiz. Su ascensión no es sencilla, ya que existen tramos rocosos, pero la subida merecerá la pena ya que las vistas son inmejorables. Eso sí, para realizarlo tendrás que pedir una autorización a través del Centro de Visitantes de El Bosque, en el correo electrónico cvelbosque@reservatuvisita.es o el teléfono 956709733.

Garganta Verde

Si hablamos de senderos espectaculares no podrás pasar por alto el de la Garganta Verde en Zahara de la Sierra. Se trata de un espectacular cañón de roca originado por el azote de las aguas del arroyo de Bocaleones que acaba en la Cueva de la Ermita. Este sendero es ideal para los que quieran practicar barranquismo y podrán hacerlo a través de empresas de aventura especializadas en esta ruta. Además, este enclave es hábitat de la colonia de buitres leonados por lo que podrás observar estas especies. Para realizar el sendero también necesitas pedir permiso a través del correo electrónico cvelbosque@reservatuvisita.es o al teléfono 956709733 o realizar la actividad con empresas de aventura especializadas.

Sendero Valdeinfierno

Este precioso sendero discurre por el monte público que le da nombre, paralelo a la garganta que le da frescor y aporta una inmejorable banda sonora. Se encuentra dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y entre las peculiaridades de este sendero es que durante el recorrido podrás conocer la formación vegetal más distintiva de este parque, ‘los canutos’ (arroyos encajonados que no suelen ser de fácil acceso). Presenta una exuberante vegetación formada por alisos, quejigos cargados de musgo y helechos que proporcionan frescor en el ambiente y ayudará a amenizarnos el camino.

Sendero Torre del Tajo

Otro de los senderos que no te puedes perder es el sendero por el que te adentrarás en el Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y te conducirá hasta los acantilados más elevados del litoral gaditano. A través de este sendero llegarás hasta la Torre del Tajo, desde ahí podrás disfrutar de unas impresionantes vistas de la costa gaditana y continuar con tu camino siguiendo el sendero del acantilado.

Punta del Boquerón

Una de las joyas naturales y paisajísticas de Parque Natural Bahía de Cádiz es la Punta del Boquerón. En un recorrido que comenzará desde la playa de Camposoto podrás dirigirte hasta el extremo de la barra arenosa conocida como la Punta del Boquerón. Al final del recorrido podrás disfrutar de unas maravillosas vistas del caño de Sancti Petri y al otro lado de una estampa única como es el Castillo de Sancti Petri.