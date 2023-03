La montaña más alta de la provincia de Cádiz

Entre las montañas más altas de Andalucía se encuentra el Torreón, el punto más elevado de la provincia de Cádiz. Subir hasta la cima es un gran reto ya que cuenta con 1.654 metros de altura, así que prepara bien la mochila y un calzado cómodo para adentrarte en la aventura más alta de la provincia gaditana. Si te planteas hacer este sendero lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay que pedir un permiso a través del Centro de Visitantes de El Bosque, solicitándolo en el correo electrónico cvelbosque@reservaturista.es o llamando al teléfono 956709733. Además, está prohibido el acompañamiento de mascotas.

Al encontrarse en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, reserva de la biosfera, es necesario solicitar este permiso especial de la Junta de Andalucía ya que el límite de acceso de visitantes ayuda a su conservación y protección de la flora y fauna. Para solicitarlo solo necesitarás el DNI, indicar el día que harás la visita, el itinerario y el número de personas que participarán en la ruta. El Torreón no es el único que necesita un permiso especial, puedes leer aquí cuáles son los senderos que lo necesitan.

Para ir al Torreón, desde Benamahoma hay que tomar la A-372 hacia Grazalema y tras avanzar unos 5 km el sendero comienza a nuestra izquierda. Puedes dejar tu coche en un pequeño aparcamiento que se encuentra en el lado de la carretera. Una vez allí podrás iniciar el recorrido cuya duración estimada es de tres horas, pero probablemente te tome mucho más tiempo ya que es inevitable hacer paradas para descansar y contemplar la belleza del impresionante paisaje.

La subida no es tan sencilla, existen tramos rocosos en los que tendrás que extremar la precaución. Aun así, podríamos decir que tiene una dificultad media-alta y que tendrás que llevar mucha agua para hidratarte. Recuerda que vas a subir al pico más alto de la provincia de Cádiz así que si no estás muy acostumbrado a hacer senderos tomate la subida con calma para no llegar fatigado a la cima.

A medida que vayas subiendo podrás divisar en el horizonte el Embalse de los Hurones y el Parque Natural de los Alcornocales, considerado la última selva de Europa y el que alberga la masa forestal de alcornoques más extensa del mundo. La Sierra de Cádiz es la joya interior de la provincia y podrás comprobarlo con tus propios ojos cuando alcances la cima. Según informan en Ventana del Visitante de la Junta de Andalucía "este pico es el mirador excepcional de Andalucía Occidental y desde aquí podremos contemplar al norte La Garganta Verde y parte de la provincia de Sevilla; al este, parte de la de Málaga y Granada; al sur, gran parte de la de Cádiz con el Parque Natural de los Alcornocales; y al oeste, la Bahía de Cádiz".

Además de las maravillosas vistas, con un poco de suerte podrás disfrutar del avistamiento de aves rapaces como el águila real o el buitre leonado, entre otras especies. Así que una vez que alcances los 1.654 metros de altura tómate tu tiempo para descansar y disfrutar de tan maravillosas vistas y, por supuesto, no te olvides de respetar el entorno para que el corazón verde de la Sierra de Grazalema siga latiendo con fuerza.