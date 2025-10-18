Fin de semana retro en Chiclana: videojuegos, consolas y manga para los gamers más nostálgicos

Los amantes de los videojuegos tienen una cita ineludible este fin de semana con la séptima edición de Retro Chiclana, un evento que promete hacer viajar a sus asistentes directamente a los años 80 y 90. La cita tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, y domingo 19 de octubre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box y el Hub Digital, con entrada completamente gratuita.

Retro Chiclana se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario juvenil y cultural de la ciudad. Este año, el encuentro reunirá a generaciones enteras en torno a máquinas arcade originales, consolas clásicas, zonas interactivas y una amplia programación de actividades para todos los públicos. Además de revivir la nostalgia de los videojuegos retro, los asistentes podrán sumergirse en la cultura japonesa con una zona Manga especialmente diseñada para los fans del anime y el cosplay.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la ampliación del número de máquinas arcade a 20, todas ellas funcionales y originales de la época. También se habilitará una sala exclusiva con una quincena de consolas históricas que representan la época de los 80, 90 y 2000, acompañadas de sus característicos televisores CRT, para que los jugadores disfruten de la experiencia auténtica de títulos míticos. A esto se suman recreativas exclusivas de conducción y caza de aliens, que harán las delicias de los más nostálgicos.

La programación incluye además concursos de cosplay, un mercado temático con tiendas especializadas, artistas y artesanos, y un concierto exclusivo de Narcisound. Los visitantes también podrán disfrutar de zonas de realidad virtual y microordenadores, que combinarán lo mejor del pasado con la tecnología más innovadora. No faltarán tampoco foodtrucks para completar la experiencia con una oferta gastronómica variada.

“Animar a jóvenes y mayores a participar en esta actividad de ocio, en la que podrán disfrutar de videojuegos, principalmente de los años 80”, comenta el delegado de Juventud, Fede Díaz, destacando el crecimiento y consolidación del evento en los últimos años. Retro Chiclana se presenta como una oportunidad única para revivir la historia de los videojuegos, compartir experiencias entre generaciones y celebrar una cultura que sigue muy viva.