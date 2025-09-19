El sabor auténtico de Chiclana llega a esta céntrica plaza: 50 litros de vino moscatel gratis maridado con los productos más típicos

La tarde noche de este viernes, 19 de septiembre, tendrá un sabor diferente en el centro de Chiclana con motivo de la Fiesta del Moscatel. Esta cita con el vino dará comienzo a las 19.00 horas con una cata de moscatel de Chiclana en el Centro del Vino y la Sal, mientras que a las 19.30 horas dará comienzo el evento en la Plaza de las Bodegas.

Las tres bodegas locales, Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, bodegas Manuel Aragón y bodega Primitivo Collantes, participarán en esta cita, pudiéndose degustar de forma gratuita hasta 50 litros, que serán repartidos por tres veneciadores. Además, cada bodega tendrá su stand para que las personas que así lo deseen puedan adquirir sus vinos.

Para complementar, habrá diferentes puestos gastronómicos en los que las personas asistentes podrán adquirir para su degustación de los productos de la carnicería El Colinero, Hornos La Española, Antonia Butrón y Quesos Los Hardales. Asimismo, el público asistente podrá adquirir la copa con el lema de la fiesta por tres euros. Además, la velada está ambientada por la actuación en la que será protagonista la Asociación Chiclanera del Jazz.

Un evento que rinde homenaje al moscatel

“No queremos dejar pasar ninguna oportunidad y teníamos que llevar a cabo esta Fiesta del Moscatel de Chiclana, porque tenemos un vino excepcional que aprecia mucha gente”, ha expresado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha resaltado que “se trataba de una acción no solo del Ayuntamiento y de las bodegas, sino en la que también participarán otros segmentos económicos y de la gastronomía local”. “Estamos organizando distintos eventos gastronómicos que están funcionando perfectamente, gracias a la magnífica organización y porque todos los que participamos lo hacemos desde el convencimiento de su éxito, logrando unas tardes y fines de semana con mucho ambiente en el centro”, ha incidido.

Asimismo, la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, ha destacado que se trata de un evento importante para Chiclana “porque rinde homenaje al moscatel, un producto arraigado en la ciudad y con mucha solera, siendo un acto que une historia y tradición”. “En este evento tendrán protagonismo las bodegas locales, así como productos como el queso de los Hardales, el chicharrón de El Colinero, las pastas de La Española y los rosquitos de Antonia Butrón”, ha comentado la delegada de Fomento Económico, quien ha añadido que “se trata de una actividad relacionada con la Fiesta de la Vendimia, cerrando el ciclo con esta Fiesta del Moscatel de Chiclana”.

Por su parte, el gerente de bodegas Manuel Aragón, Chano Aragón ha mostrado su satisfacción por la organización de esta iniciativa, “porque pone en valor un producto tan nuestro como es el moscatel, muy consumido y apreciado en muchos lugares”. “Va a ser un evento cultural, porque también se desarrollarán conferencias sobre la elaboración de este vino”, ha explicado, destacando la importancia del maridaje, “porque los productos que se van a maridar con el moscatel son los mejores de Chiclana, siendo también importante saber qué tomar con un buen moscatel”.

Finalmente, Primitivo Collantes ha agradecido el trabajo de todas las personas que han hecho posible la realización de este evento, reseñando que es una iniciativa importante porque “se va a defender una variedad de uva, la moscatel, lo que lleva intrínseco que se va a defender el suelo, la localidad, la ubicación, el viñista, el bodeguero y el maridaje”. Además, ha incidido en que el moscatel en Chiclana “es el gran conocido, pero hay que seguir fomentándolo, porque no queremos que esta variedad caiga en el olvido”.