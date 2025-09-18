Una ruta senderista con una gincana en El Puerto que combina aventura, deporte, cultura y sostenibilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025, que se celebra hasta el 22 de septiembre bajo el lema “Movilidad para todos”, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través del Campus de Ocio Verde, organiza una gincana por la movilidad sostenible el próximo sábado 20 de septiembre, con salida desde la Plaza del Polvorista. Una actividad totalmente gratuita y abierta a toda la ciudadanía, previa inscripción en la web: https://campusocioverde.es/actividades/

La Gincana por la Movilidad Sostenible persigue además concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables caminando y utilizando transportes alternativos, descubrir rincones históricos de la ciudad, valorar y proteger los espacios naturales y patrimoniales y disfrutar de una experiencia en equipo, divertida y cooperativa.

La cita tendrá lugar en la Plaza del Polvorista, donde se procederá a la entrega de petos y a la explicación de la actividad entre las 9:30 y las 10:00 horas. La finalización está prevista a las 14:00 horas. La gincana consistirá en un recorrido en grupos, con un plano y unas pistas, fotografiando curiosidades que pasan desapercibidas en el día a día. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en esta experiencia saludable, cultural y lúdica, que contribuye a construir entre todos un futuro más sostenible.

El Puerto de Santa María: una ciudad que apuesta por la intermodalidad

En El Puerto, la mayoría de las distancias que se recorren cada día pueden realizarse caminando o utilizando medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el patinete o el transporte público. La estructura urbana de la ciudad y su entorno natural favorecen desplazamientos urbanos eficientes, sostenibles y saludables.

La gincana organizada por el Ayuntamiento pretende destacar esas posibilidades y fomentar un uso más diverso de la movilidad urbana. El Servicio Municipal de Medio Ambiente, Movilidad y Playas impulsa durante todo el año actividades para el fomento de la movilidad sostenible, como las rutas en bici mensuales o los recorridos senderistas guiados, que cuentan con una gran participación ciudadana.