Una ruta nocturna para ver la superluna de ciervo desde los acantilados de Barbate

Siempre es un buen momento para hacer una ruta de senderismo, aunque ahora en verano las altas temperaturas puedan llegar a frenarnos no quiere decir que no se pueda seguir realizando. Por esta razón, es aconsejable elegir las horas más adecuadas para la práctica de esta actividad en la naturaleza y evitar los momentos más calurosos del día. Así que ahora en verano, no hay nada mejor que hacer rutas durante el atardecer para que el camino nos resulte más refrescante.

Si quieres disfrutar de un plan diferente, toma nota de esta ruta nocturna que se hará este viernes 19 de julio por los acantilados de Barbate. Un entorno único e inigualable donde tendrás la oportunidad de recorrer este entorno mágico de la costa gaditana. Además, si a este maravilloso entorno le sumas la posibilidad de observar la superluna de ciervo y las estrellas en el firmamento podrás disfrutar de una experiencia mágica.

Esta actividad, propuesta por Senderistas de la Janda, tiene como objetivo recorrer los senderos a través del Parque Natural de la Breña para llegar hasta la torre del Tajo, en Barbate, donde podrás disfrutar de la luna y un cielo estrellado alejados de la contaminación lumínica. Tendrá su inicio durante el atardecer, disfrutando de un recorrido muy especial entre pinares y unas vistas espectaculares a su llegada a los acantilados de Barbate. Estos miradores naturales presentan más de cien metros de altura, llevándose el título de ser el más notorio del Atlántico en Andalucía.

Esta ruta tiene un nivel bajo, es circular y su recorrido consta de 13 kilómetros. Para participar en esta actividad nocturna es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 640588465. Al ser una ruta durante el atardecer y nocturna es recomendable llevar una linterna o un frontal para iluminar el camino y un spray antimosquitos. También es importante llevar comida y agua para recuperar fuerzas tras la caminata.