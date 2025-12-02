Esta ruta exprés comienza en Cádiz pero termina en Sevilla: un tapeo por sus barras y ver las luces de Navidad en un día

Estas fechas tan especiales invitan a descubrir las ciudades en su versión navideña entre luces, colores y mucha magia. Una de las ciudades más visitadas será Cádiz, donde ya disfrutan de su alumbrado extraordinario por Navidad. Así que, si eres un amante de estas fiestas, no hay nada mejor que aprovechar el puente de diciembre para disfrutar de una ruta exprés de un día.

Una ruta que puedes comenzar en Cádiz y terminar en Sevilla, gracias a Trainline, la plataforma líder en reservas de tren y autobús en Europa. Esta plataforma incluye en un único espacio todos los operadores que dan servicio en la ruta a Sevilla, permitiendo a los usuarios comparar de un vistazo todos los horarios y precios disponibles, simplificando la planificación y garantizando la mejor opción de viaje.

Así que, si durante el puente de diciembre te alojas en Cádiz puedes idear un plan diferente para hacer una escapada a Sevilla de un solo día para ver las luces de Navidad y, de paso, saborear su gastronomía más auténtica: la de barra. Según el análisis de Trainline, la cocina tradicional es la favorita indiscutible, elegida primera opción por el 44,6% de los encuestados, mientras que los bares y mercados locales siguen siendo la segunda opción más escogida.

De la estación a la barra

En esta ruta exprés en tren desde Cádiz no puede faltar la gastronomía. Para ello, la ruta que propone Trainline junto a Juan Antonio Aguayo, creador de Guía Sevillana, es aquella donde las tapas y la cultura se entrelazan para descubrir la capital hispalense a través de sus bares más emblemáticos.

La hora perfecta para comenzar sería sobre las 12:00 horas, momento oportuno para disfrutar del templo de la caña: Casa Vizcaíno. Esta emblemática taberna tiene su origen en 1935 y, desde entonces, el ritual sigue siendo el mismo: pedir una cerveza, apoyarse en la barra y acompañarla de una tapa de chicharrones o langostinos de Sanlúcar.

Langostinos de Sanlúcar, en Casa Vizcaíno

Esta primera parada solo es para ir abriendo boca, pues el plato fuerte llega en la Taberna Zurbarán donde se mantiene la esencia y la tradición. Aquí el cuchareo está servido, pudiendo disfrutar de un revuelto de tagarninas, berza gitana o una buena tortilla de patatas y cazón. Aunque si eres más de vinos, la Bodega San Lorenzo Taplato es otra de las pausas que tienes que hacer para probar un buen vino de Jerez, acompañado de unas papas aliñás con melva.

Garbanzos con espinacas de la Taberna Zurbarán

El punto más dulce llega en la Confitería La Campana, donde finaliza la ruta gastronómica antes de ver las luces navideñas del centro y regresar a Cádiz. Este lugar fue fundado en 1885 y es uno de los lugares más emblemáticos. En sus mostradores lucen yemas, milhojas, tocinos de cielo, tartas de queso y piononos. Acompañar estas exquisiteces de un buen café pondrá el toque final a la ruta gastronómica antes de disfrutar de un paseo bajo las luces navideñas de Sevilla.