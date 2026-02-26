Rock y mucha berza: pringue y decibelios en una de las salas de música más emblemáticas de El Puerto

Planazo para el fin de semana del Día de Andalucía en El Puerto de Santa María. La Sala Milwaukee, una de las más emblemáticas de la provincia de Cádiz, vuelve a celebrar uno de sus eventos más reseñables: Berzarock. Entre pringues y decibelios, esta sala de música celebrará el sábado, 28 de febrero, y el domingo, 1 de marzo, este evento musical.

Un total de catorce bandas emergentes, procedentes de toda España, interpretarán sus temas durante los dos días de festival. Comenzará a partir de las 15:00 horas, cada uno de los días, y las bandas actuarán cada hora sucesivamente. Además de vivir la música en directo, el Berzarock traerá el sábado, 28 de febrero, la ya tradicional degustación de berza gaditana.

La entrada a la Sala Milwaukee será gratuita, hasta completar aforo, y el acceso estará permitido a mayores de 18 años (menores de 16 acompañados). En cuanto a las bandas participantes de este año serán: Sarajevo 84, Dean Leon, Pink Perro, Fuera de Carta, L´Estrorbo, Cedar band, Black Rosario, Grupo 73, Black Mara , Moon Inside y Los Canalla.- y la colaboración de Dr. Music Dr. Música Ismael y nuestra Mrs. Purple!! No te lo pierdas.