Este antiguo monasterio del siglo XVIII de El Puerto se viste de flamenco: duende, pasión y cultura en la pasarela de moda

Los amantes de la moda flamenca podrán disfrutar este fin de semana de la quinta edición de Puerto Flamenco en el Monasterio de la Victoria, de El Puerto de Santa María. Desde este viernes, 27 de febrero, y hasta el domingo 1 de marzo, este histórico edificio portuense será un punto de encuentro para la moda flamenca en la Bahía de Cádiz, con tres jornadas que combinan pasarela, talento emergente y espectáculos de baile y cante.

El programa reúne propuestas de diseñadores consolidados y nuevas firmas, con desfiles especiales por el Día de Andalucía y una agenda pensada para disfrutar del ambiente creativo, la artesanía y la identidad flamenca en un espacio monumental. El viernes, desde las 16:00 h, tendrá lugar el acto inaugural y el Concurso de Diseñadores Emergentes, seguido del desfile de Paco Miranda y la entrega del premio al ganador. El sábado, a las 11:00 h, se celebra el desfile del Día de Andalucía con varias colecciones, y por la tarde continúan los desfiles desde las 16:00 h, con pases a las 17:30 h y 19:00 h. El domingo comienza a las 11:00 h con los reconocimientos Puerto Flamenco y continúa desde las 16:00 h con nuevos desfiles, incluyendo el cierre de pasarela a las 19:30 h.

La entrada general tiene un precio de 8 euros (grada) y 10 euros (butaca), a la venta en Restaurante Sarmiento, tienda Coquette (calle Luna) y en taquilla. Además, el evento contará con una zona de stands de comerciantes y artesanos locales y bar, con acceso gratuito, para completar la experiencia. Puerto Flamenco incorpora también un componente solidario, destinando parte de los beneficios a la Asociación de Autismo de El Puerto de Santa María, y refuerza su enfoque como cita cultural y comercial para público local y visitante en torno a la moda flamenca y el tejido creativo de la ciudad.

Monasterio de la Victoria, sede cultural

Este histórico edificio portuense ha estado dedicado al mundo de la cultura desde el siglo XVIII, desde la desamortización de Mendizábal, siendo sede de estudios artísticos y teológicos, transformándose en noviciado Jesuita en el siglo XIX. Pasó por ser hospicio y albergue y posteriormente centro penitenciario a principios del siglo XX. Actualmente está declarado Bien de Interés Cultural y es sede de conferencias, conciertos, recitales…