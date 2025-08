Rels B aterriza en Chiclana con su gira más ambiciosa

El fenómeno Rels B llega esta noche a Concert Music Festival. El artista mallorquín, uno de los referentes más sólidos del panorama urbano en español, subirá al escenario del poblado de Sancti Petri en un momento especialmente dulce de su carrera: con una gira internacional en marcha, un nuevo álbum que ha conectado con miles de fans y una propuesta en directo que conjuga intimidad, fuerza escénica y un repertorio lleno de éxitos. Con entradas vendidas desde hace semanas en varias localidades de la gira, y un seguimiento masivo en plataformas digitales, el paso de Rels B por la costa gaditana promete ser una de las noches más vibrantes de todo el verano andaluz.

Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B, aterriza en Chiclana como parte de su tour mundial A New Star World Tour 2025, que lo está llevando por escenarios de Europa y América Latina tras un inicio triunfal en marzo en el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. El tour toma su nombre del disco a new star (1993), publicado a principios de año, un trabajo en el que el artista ha explorado nuevas sonoridades sin perder su sello característico: letras introspectivas, ritmos envolventes y una narrativa personal que conecta con una audiencia diversa, desde adolescentes hasta adultos jóvenes. El título del álbum es una declaración de intenciones. Rels B, que desde sus inicios ha cultivado un camino independiente alejado de las grandes discográficas, se posiciona como una “nueva estrella” de la música urbana, no por recién llegado, sino por una constante reinvención artística que lo mantiene vigente, fresco y auténtico. Y esa autenticidad, precisamente, es una de las claves de su éxito.

El concierto de esta noche supone una oportunidad única para verlo en un formato que favorece el contacto directo con el público. El enclave de Concert Music Festival, con su propuesta de música al aire libre en pleno corazón del verano andaluz, será el escenario ideal para una noche de emociones compartidas.

Para quienes no lo hayan visto antes en directo, el show de Rels B es una experiencia marcada por una puesta en escena cuidada y minimalista, en la que lo audiovisual cobra especial relevancia. El artista apuesta por pantallas con proyecciones, juegos de luces y un sonido envolvente que refuerza la atmósfera íntima de sus canciones. Sin embargo, lejos de los excesos escénicos de otros nombres del género, lo suyo es la cercanía, la honestidad y el carisma de quien ha sabido construir una relación sólida con su público. Rels B no necesita grandes artificios: su voz, su presencia y sus letras hacen el trabajo.

El repertorio que viene presentando en esta gira combina lo más destacado de su nuevo álbum con clásicos de su discografía como “Tienes el don”, “Pa quererte”, “Mi luz”, “¿Cómo dormiste?” o “A mí”. No faltan tampoco sus baladas más íntimas, como “Se apaga // me apago”, que han convertido sus conciertos en espacios donde se mezclan la euforia colectiva con momentos de introspección y calma. Su forma de conectar con la audiencia va más allá de la música: cada canción es presentada con una breve reflexión, una anécdota o un guiño que revela su manera de entender el arte como un canal de expresión emocional y personal. En algunas fechas anteriores de la gira, ha sorprendido al público con versiones o menciones a otros artistas del panorama urbano, como Dellafuente, Cruz Cafuné o incluso guiños a la música regional mexicana, demostrando la amplitud de su universo musical y su respeto por las escenas locales.

El fenómeno Rels B no se explica solo en cifras, aunque estas son apabullantes: más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, giras internacionales con entradas agotadas, y una base de fans que lo sigue con fervor desde España hasta Argentina, pasando por México, Chile y Estados Unidos.