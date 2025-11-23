Así es la recreación con Inteligencia Artificial que muestra cómo era la vida marítima y comercial de El Puerto con América en el siglo XVI

La Inteligencia Artificial no tiene límites y no deja de sorprendernos. En esta ocasión, ha sido para devolver a la actualidad la obra artística del primer dibujante urbano de El Puerto de Santa María, Anton van den Wyngaerde. Lo que ahora se conoce como urban sketching, ya lo practicaba este dibujante paisajista del siglo XVI con sus dibujos de vistas panorámicas de las ciudades españolas.

Con motivo del V centenario del nacimiento del primer ‘retratista’ de la ciudad portuense, Gente del Puerto ha realizado una recreación hecha con Inteligencia Artificial a partir de los dibujos realizados por el artista. Y es que, Wyngaerde “capturó la actividad marítima y comercial de esta ciudad, reflejando su importancia con el comercio con América”, explicó Miguel Ángel Caballero, técnico en Patrimonio Histórico, para esta publicación portuense.

Tal y como se puede apreciar en este vídeo de YouTube, realizado por Gente del Puerto con IA regenerativa, se siguen reconociendo detalles del grabado del artista con imágenes a color y en movimiento. Además, se recrea al artista sentado sobre una montaña de sal, en la otra banda del Río Guadalete, realizando su dibujo de El Puerto de Santa María, tal y como lo veía en 1567, por encargo de Felipe II.

El Puerto visto por Wyngaerde

Se trata de la imagen gráfica más antigua que se tiene de El Puerto de Santa María, en la que aparece por primera vez la salina, uno de los elementos tradicionales de la economía de la ciudad portuense y que, hoy en día, se siguen explotando. También aparece la escuadra de las Galeras Reales que en 1571 combatieron en Lepanto y los restos del puente romano en el Guadalete de la romana Vía Julia. Otro de los elementos significativos de la imagen, desde el punto de vista paisajístico, es la primera puesta de sol relejada de manera gráfica por aquel entonces.

De esta manera, el dibujo de Wyngaerde actúa como una tarjeta de visita a la ciudad portuense, gracias a que representa las salinas, con sus pirámides de sal, el río y el casco histórico de El Puerto de Santa María.