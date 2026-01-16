Este es el pueblo de Cádiz que este sábado contará con uno de los eventos taurinos más esperados: suelta de toros de entre 500 y 300 kilos por sus calles

Es la puerta de entrada a los Pueblos Blancos de Cádiz y arrancará el mes de enero con un evento taurino muy esperado tras haberse aplazado su celebración el pasado octubre. El Toro del Barrio Bajo se celebrará este sábado, 17 de enero, en Arcos de la Frontera, un pueblo de Cádiz que acoge este tipo de eventos taurinos durante el año.

En esta ocasión, este sábado los vecinos y visitantes podrán presenciar la suelta de dos toros y una vaca en un recorrido instalado en el Barrio Bajo en la calle Pérez Galdós. Este festejo está organizado por la Peña Taurina Toro del Aleluya, junto a la empresa Ruedos del Sur y cuenta con el Ayuntamiento de Arcos.

Este festejo comenzará desde por la mañana, concretamente a las 10:30 horas y hasta las 11:30 horas, que es cuando se celebrarán los encierros infantiles con carretones. A partir de esa hora se desalojará del recorrido a todos los menores de 16 años, que por ley no pueden participar en el festejo.

No será hasta las 12:00 horas cuando se suelte la vaca, hasta las 12:30 horas. A partir de entonces se procederá a soltar el primer toro hasta las 13:30 horas y, hasta las 15:00 horas, se hará una pausa antes de soltar el segundo toro, que correrá por las calles del Barrio Bajo hasta las 16:00 horas.

Seguridad ciudadana

Este evento suele atraer a visitantes de otras localidades, además de los arcenses. Así que, desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, se hace un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las normas de seguridad, recordando que se trata de un festejo taurino popular con animales bravos y que es imprescindible atender las indicaciones de la organización y de los cuerpos de seguridad.

Para el correcto desarrollo de la suelta de toros y vacas de este sábado, se han reforzado las medidas de seguridad, el vallado del recorrido, la planificación del tráfico y la presencia de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de Protección Civil y servicios sanitarios.