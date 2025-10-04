El pueblo de Cádiz más mexicano de España regresa a sus raíces con folclore y a ritmo de mariachis

Nada como viajar al pasado y ser testigo de una historia única. Una de las experiencias más asombrosas que se puede vivir en algunos pueblos de la sierra de Cádiz son sus recreaciones históricas. Este fin de semana no solo Grazalema revivirá la historia de José María Hinojosa ‘El Tempranillo’, también Algar rendirá homenaje a la figura de Don Domingo López de Carvajal, fundador de este pueblo gaditano en 1773.

Para ello, el pueblo entero se transforma en un escenario vivo donde la historia cobra vida. Este sábado, 4 de octubre, y el domingo, 5 de octubre, se podrá disfrutar de la programación oficial de la VII Recreación Histórica. Durante estos días los vecinos de la localidad se vestirán con ropa de época típica de México y las calles del municipio lucirán elementos decorativos que recuerden a este país.

Programación completa

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

13:00 horas. Bailes típicos mexicanos a cargo del grupo de baile de mujeres algareñas. Calle Real.

19:30 horas. Pasacalles mexicano. Casa de la Cultura.

20:15 horas. Bienvenida del alcalde. Plaza de la Constitución.

20:30 horas. Representación teatral a cargo del grupo de teatro de Algar. Plaza de la Constitución.

22:00 horas. Actuación grupo de versiones. Plaza de la Constitución.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

12:00 horas. Visita teatralizada Algar y su historia. Plaza de la Constitución

Por qué Algar está relacionado con México

Los lazos entre Algar y México se deben al origen de este pueblo de Cádiz en 1773. El fundador de la villa gaditana, el comerciante gallego Domingo López de Carvajal, emigró a México y allí quedó cautivado por el culto a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Según cuenta la leyenda, cuando regresó a España su embarcación fue azotada por una tormenta y encomendarse a la Virgen de Guadalupe fue lo que le salvó de esta. Su promesa no fue otra que construir una iglesia en tierras españolas, así que construyó la iglesia de Santa María de Guadalupe y bautizó al pueblo con ese mismo nombre antes de llamarse Algar en 1842.