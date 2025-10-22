El pueblo de Cádiz más bonito de España regresará a la Edad Media con una recreación histórica que tendrá danzas, desfiles y un mercado medieval

Imagen de archivo de uno de los momentos de la recreación histórica en Zahara de la Sierra

Zahara de la Sierra es uno de los pueblos de Cádiz que cuenta con la certificación de Pueblo Más Bonito de España. El encanto de sus calles, la belleza del paisaje que rodea este pueblo y la historia que se respira en cada uno de sus rincones, hacen de él un lugar único. Para conocer su historia no hay nada como regresar al pasado, así que, del 24 al 26 de octubre, te invitamos a descubrir uno de sus eventos más importantes.

La XI Recreación Histórica de la Toma de la Villa de Zahara tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo. Tres días repletos de cultura, tradición y bailes que no te podrás perder. Un evento que revive uno de los episodios más trascendentales de su historia: la conquista de la villa por las tropas castellanas de don Rodrigo Ponce de León en 1483, hecho que marcó el inicio de la Reconquista de Granada.

Durante todo el fin de semana, las calles del municipio se transformarán en un auténtico escenario histórico donde cientos de vecinos y voluntarios representarán las escenas más emblemáticas del acontecimiento. El programa de actos de esta edición 2025 incluye el mercado medieval, la leyenda de Yaiza La Fuente Encantada, danzas nazaríes, danzas cristianas, el intercambio de alimentos, desfiles y mucho más.

Esta recreación histórica se ha consolidado como una de las celebraciones más singulares de la Sierra de Cádiz, combinando historia, participación ciudadana y ambiente festivo en un entorno de gran belleza patrimonial.

Programación de actos XI Toma de la Villa de Zahara

VIERNES 24 DE OCTUBRE

18:30 horas. Desfile inaugural de la Recreación Histórica con distintos participantes de la misma.

con distintos participantes de la misma. 19:00 horas. Apertura del Mercado.

19:45 horas. Pregón desde el Atrio de la iglesia (plaza del Rey) a cargo de Blas Villalba Márquez.

20:30 horas. Leyenda de Yaiza La Fuente Encantada. Rincón de la Perica.

Rincón de la Perica. 22:30 horas. Danzas Amaias. Danzas Nazaríes, Harem y Cuentos de Hechiceros en el campamento nazarí.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

11:00 horas. El mercado abre sus puertas.

13:00 horas. Danzas infantiles ‘Los Pícaros’. Plaza del Rey.

13:30 horas. Intercambio de alimentos-Puerto Seco. Alameda de Lepanto.

16:00 horas. Disputa de lavanderas. Rincón de la Perica.

17:30 horas. Danzas Amaias. Danzas Nazaríes y Harem. Atrio de la Iglesia en plaza del Rey.

20:30 horas. Recreación leyenda de las Palomas. Alameda de Lepanto. Mirador del Altillo. Puerta de la ermita.

23:00 horas. Danzas cristianas e historias de campamento. Campamento Cristiano.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE