Este pueblo blanco de Cádiz dará el chupinazo para celebrar su propio encierro infantil

Ubrique, de tradición taurina, será el pueblo gaditano donde se vivirá el III Encierro Infantil San Sebastianes con carácter solidario. Una actividad que está dirigida a los más pequeños de la localidad y alrededores, que tendrá lugar este jueves, 4 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

El punto de encuentro será en el centro de la Avenida de España, donde habrá una venta solidaria de pañuelillos por 1 euros. Todo lo recaudado estará destinado en beneficio de Discubriq y Adisica. De manera que, los participantes podrán ir ataviados de la vestimenta típica de esta festividad, recreando así el tradicional ambiente de los encierros.

Durante este día habrá también actividades complementarias, incluyendo clases prácticas de toreo, a cargo de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Tras esta actividad, este municipio de la sierra de Cádiz celebrará el chupinazo sobre las 20:00 horas.

A partir de este momento, las calles de Ubrique vivirán su propio ‘encierro’, discurriendo por la Avenida de España hasta los Callejones, para continuar hacia la plaza del Ayuntamiento. La venta de pañuelos se hará en Tapizados Díaz (detrás del Mercado de Abastos, frente al Parque Canino)