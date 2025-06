Así prepara Dabiz Muñoz una paella gaditana: “Langostinos de Sanlúcar, chocos de playa y tortillas de camarón”

Cuatro estrellas Michelin avalan la trayectoria profesional de Dabiz Muñoz en los fogones. El prestigioso chef, dueño del restaurante DiverXO, StreetXO y RavioXO, ha revolucionado las redes sociales al compartir con sus seguidores cómo prepara una espectacular paella gaditana.

Los comentarios no se han hecho esperar y, algunos chefs como Edu Torres (Molino Roca) o los Hermanos Torres han comentado frases como:: “Viva Cai” o “pintaza”. Y es que, la manera en la que Dabiz Muñoz ha preparado esta paella gaditana no ha dejado indiferente a nadie, compartiendo el proceso de elaboración y, posteriormente el resultado.

Ingredientes de la paella gaditana

El cuatro estrellas Michelin ha acompañado su vídeo de Instagram con el listado de los ingredientes 100% gaditanos que ha usado para su receta. Productos típicos de Cádiz como “langostinos de Sanlúcar (rehogados y fritura), salmonete de Roca en fritura, tomates aliñaos agridulces, chocos de playa, alioli de adobo, tortillas de camarón, caldo de pescados de roca al palo cortado (vino de Jerez) y chile de árbol.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, el proceso de elaboración es común a cómo se prepara cualquier paella tradicional. Para empezar, el chef añade el sofrito y los chocos en la paellera y deja que la mezcla se rehogue. A continuación, añade el caldo de pescado de roca al palo cortado y el arroz, dejando cocinar sin remover hasta que el arroz esté listo y el caldo se evapore.

Finalmente, decora la paella con los tomates aliñados, los salmonetes, los langostinos, el alioli de adobo y unas tortillitas de camarones al estilo Dabiz Muñoz. ¿Te animarías a probarla?