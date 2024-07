Las playas de Cádiz donde hay más olas con las ‘mareas de Santiago’

Si has estado estos días en alguna playa de Cádiz habrás podido comprobar que el mar tenía mucha más fuerza que en días anteriores. En lugares de la costa de Cádiz se habla mucho de las ‘mareas de Santiago’, como así se le conoce al aumento de mareas y olas en fechas cercanas al 25 de julio, coincidiendo con el Día de Santiago de Apóstol, e incluso en días posteriores a esa fecha.

Durante este fenómeno se puede apreciar una bajamar más pronunciada y llama la atención la poca playa que deja la pleamar durante la mañana o la tarde. Según informaciones de Diario de Jerez, “popularmente se cree que las mareas más grandes son ‘las mareas de Santiago’, que tienen lugar cuando la luna, la tierra y el sol están alineados; y, la luna, se encuentra en su estado de llena o nueva”.

Con este oleaje y las mareas más grandes hay que extremar la precaución en el baño. Aunque también son momentos buenos para practicar deportes acuáticos como el surf, por lo que durante estos días podrás aprovechar la fuerza del mar para disfrutar de esta fantástica práctica deportiva en algunas playas de la costa de Cádiz.