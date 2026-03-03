Planazo para este fin de semana: regresa la Feria Outlet a Conil con grandes ofertas y descuentos de sus comercios

Uno de los planes infalibles cuando llega el fin de semana es aprovechar para hacer compras. Los comercios de la ciudad, así como los mercadillos o los centros comerciales, se convierten en un lugar idóneo para descubrir las novedades y alguna que otra oferta.

Así que, si te gusta salir de compras, te recomendamos este plan para el próximo sábado, 7 de marzo. Conil volverá a contar con su Feria Outlet en el Mercado de Abastos de este pueblo costero de Cádiz. Organizada por la Asociación de Empresas y Comercios de Conil, en colaboración con el Ayuntamiento de Conil, esta nueva edición contará con una amplia variedad de moda, complementos y productos.

La peculiaridad de la Feria Outlet de Conil es que los comercios de la localidad expondrán sus productos y artículos con grandes ofertas y descuentos exclusivos durante la jornada de la mañana. El horario de la feria será de 10:30 a 15:00 horas.

La presidenta de la asociación, Lola Caro, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento por la cesión de espacios, destacando que “este tipo de eventos se realizan para dinamizar la economía local y fortalecer el tejido y el músculo económico del municipio”.

Por su parte, la alcaldesa, Inmaculada Sánchez, ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta cita comercial, felicitando a la asociación por su esfuerzo y compromiso durante todo el año en beneficio del comercio y la economía local. Este tipo de iniciativas fortalecen el comercio de cercanía y la dinamización de la economía local, ya que, si compras en Conil, tu dinero se queda en Conil.

Establecimientos participantes