Planazo para los amantes de la lectura: una Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en este pequeño pueblo de Cádiz

Medina Sidonia es conocido como el balcón de la Bahía de Cádiz ya que cuenta con unas vistas excelentes desde su Cerro del Castillo. Cualquier excusa para visitar este pueblo de Cádiz es perfecta, ya que siempre tiene algo que ofrecer. En esta ocasión, los amantes de los libros y de la historia encontrarán en Medina Sidonia el lugar que estaban buscando.

Y es que, hasta el 13 de octubre, la plaza de España de Medina Sidonia se llenará de cultura con una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Un espacio para curiosos, lectores y coleccionistas, donde podrás descubrir ediciones especiales, ejemplares únicos y auténticas joyas literarias que han viajado a través del tiempo.

Durante estos días, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión será el epicentro cultural de Medina Sidonia y alrededores. Lectores, coleccionistas y curiosos tendrán la oportunidad de recorrer este espacio en el centro de la localidad y descubrir ejemplares descatalogados y joyas literarias.

En cuanto a su horario, esta feria se podrá visitar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Mientras que de sábado a domingo, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión abrirá sus puertas de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

Qué ver en Medina Sidonia

Medina Sidonia, declarada en 2001 Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, es uno de los municipios más singulares de la provincia de Cádiz. Reconocida por sus tradicionales dulces navideños, la localidad combina a la perfección historia, patrimonio y cultura. Conocida también como el “Balcón de la Bahía de Cádiz”, desde sus miradores se pueden contemplar panorámicas únicas que abarcan toda la bahía. A lo largo de los siglos, Medina Sidonia ha sido cruce de civilizaciones —romana, árabe y cristiana—, lo que ha dejado una profunda huella en su trazado urbano y en sus monumentos más emblemáticos.

Entre los rincones que no deben pasarse por alto destaca la Iglesia Santa María Mayor la Coronada, una impresionante obra del gótico-renacentista del siglo XVI que preside el perfil del pueblo. También sobresalen el castillo medieval, testigo de su pasado defensivo, y el conjunto arqueológico romano, donde aún se conserva un tramo de la antigua calzada. Cada uno de estos espacios invita a recorrer la historia de la villa a través de sus piedras y panorámicas.

Para quienes desean profundizar en la vida cotidiana de otros tiempos, el Museo Etnográfico de Medina Sidonia ofrece un interesante recorrido por las costumbres, oficios y modos de vida de hace más de un siglo. Una visita que permite entender mejor el espíritu de esta localidad, que conserva con orgullo su esencia andaluza y su legado histórico.