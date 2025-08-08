El pequeño pueblo costero de Cádiz que enamoró al mismísimo Ernest Hemingway

¿Cuántas veces nos preguntamos cuál es el pueblo más bonito de Cádiz? ¿Y de España? National Geographic, la revista Viajar e incluso este mismo medio a veces tienen la respuesta, pero los atributos de cada uno de los pueblos de Cádiz son muy subjetivos y difiere de los gustos de cada uno. Así que en esta ocasión hablaremos de cuál es el pueblo de Cádiz que conquistó al mismísimo Ernest Hemingway.

El escritor y periodista americano fue uno de los grandes autores estadounidenses del siglo XX y es considerado como una de las figuras claves dentro de la novela contemporánea, siendo galardonado con el Premio Nobel de literatura en 1954. Uno de los libros más reconocidos por el escritor es El Viejo y el mar, con el que ganaría el Premio Pultizer. Su espíritu aventurero le llevó a vivir todo tipo de situaciones en algunos lugares del mundo, como corresponsal extranjero en algunos conflictos bélicos.

Ahora su nombre resuena en la provincia de Cádiz, más concretamente en Conil de la Frontera, porque el guía turístico gaditano, Jesús Carrillo, ha recordado que este ilustre periodista y escritor llegó a decir que era “el pueblo más bonito de España”. Haciendo una ruta por este encantador pueblo costero de Cádiz, el guía turístico gaditano destapa lugares maravillosos como la Torre de Guzmán el Bueno, el Centro de Interpretación del mar, las almadrabas y el atún, el barrio de pescadores o el arco de la villa de 1502, en un paseo por el casco histórico de la localidad.

Conil, lugar de inspiración que le recordaba a Cojímar

Conil de la Frontera es un pequeño pueblo de pesacadores de la costa gaditana, al igual que Cojímar, una pequeña localidad situada a unos 7 kilómetros al este de La Habana, en Cuba. Esta población es famosa porque en ella se ambientó Ernest Hemingway para su novela más famosa, El Viejo y el Mar', con la que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. Curiosamente el escritor estadounidense quedó igualmente maravillado con Conil, comparándola con Cojímar. "Es como todo era en los viejos tiempos antes de que lo estropearan. Maravillosa playa, buena gente, verdadero pueblo y buenos pescadores como en Cojímar", escribía Hemingway (1899-1961) en agosto de 1959 en una carta a su hijo Patrick refiriéndose a Conil.