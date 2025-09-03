En este pequeño pueblo de la costa de Cádiz se librará ‘una batalla’ por las mejores hamburguesas de España

Una de las hamburguesas participantes en una de las ediciones de la la Liga Burger

Llega la batalla más sabrosa a Barbate. Este municipio costero de Cádiz acogerá la Liga Burger, cuatro días de gastronomía y ocio en los que habrá una competición para reconocer la mejor hamburguesa del país. Será desde este jueves, 4 de septiembre, hasta el 7 de septiembre, en el Parque Infanta Elena.

Una liga “donde los perdedores se comen con patatas”, apuntan desde la organización. Durante estos cuatro días, vecinos y visitantes de Barbate podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio diferente, que combinará propuestas culinarias, actividades familiares y música en directo.

Desde el Ayuntamiento de Barbate indican que “un total de ocho foodtrucks especializados en hamburguesa participarán en el certamen, presentando creaciones exclusivas que serán valoradas mediante un sistema de votación digital tras cada compra. El resultado final se establecerá en un 70% con los votos del público y en un 30% con la puntuación de un jurado profesional. El domingo, 7 de septiembre, se darán a conocer los ganadores en un acto público”.

Actividades para destacar