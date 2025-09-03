En este pequeño pueblo de la costa de Cádiz se librará ‘una batalla’ por las mejores hamburguesas de España
Barbate acogerá la Liga Burger durante cuatro días repletos de propuestas gastronómicas y ocio
Llega la batalla más sabrosa a Barbate. Este municipio costero de Cádiz acogerá la Liga Burger, cuatro días de gastronomía y ocio en los que habrá una competición para reconocer la mejor hamburguesa del país. Será desde este jueves, 4 de septiembre, hasta el 7 de septiembre, en el Parque Infanta Elena.
Una liga “donde los perdedores se comen con patatas”, apuntan desde la organización. Durante estos cuatro días, vecinos y visitantes de Barbate podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio diferente, que combinará propuestas culinarias, actividades familiares y música en directo.
Desde el Ayuntamiento de Barbate indican que “un total de ocho foodtrucks especializados en hamburguesa participarán en el certamen, presentando creaciones exclusivas que serán valoradas mediante un sistema de votación digital tras cada compra. El resultado final se establecerá en un 70% con los votos del público y en un 30% con la puntuación de un jurado profesional. El domingo, 7 de septiembre, se darán a conocer los ganadores en un acto público”.
Actividades para destacar
- La foodtruck de Pichi Jojos, con postres caseros y originales.
- Una foodtruck de aperitivos, con nuggets y patatas fritas, dirigida a todos los públicos.
- Pintacaras infantiles durante el viernes y el sábado.
- Espectáculos itinerantes y animación visual.
- Música en directo y sesiones de DJ a lo largo del evento.
