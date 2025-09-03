Este pequeño pueblo de Cádiz despedirá la fiesta en el sur con un festival de música gratuito

La segunda edición del ciclo Pal Sur Festival ha llevado la fiesta desde la sierra hasta la costa de Cádiz, con citas musicales desde el 3 de mayo, que arrancó en Prado del Rey. Desde la primera de ellas, Ubrique, Jédula, Tarifa y Alcalá del Valle, han disfrutado de este festival de música gratuito, gracias al impulso de la Diputación Provincial de Cádiz.

Para despedirse del verano y de esta segunda edición, Pal Sur Festival llegará por primera vez a Paterna de Rivera, el próximo 13 de septiembre. Este pequeño pueblo de la comarca de La Janda será el protagonista de una velada musical inolvidable que contará con grandes artistas.

Desde las 21:00 horas el Recinto Ferial de la localidad vibrará con la mejor música. El cartel es excelente, gracias a la presencia del cantante granadino Camin, del DJ y productor de un artista tan reconocido como JC Reyes, Pedro Calderón, y las sesiones de 4Beats y Alex Aviño, quienes asegurarán el mejor ambiente con su impecable técnica a los platos.

La entrada para esta sexta y última velada programada en el segundo Pal Sur Festival es gratuita, como en todo el ciclo que impulsa la Diputación Provincial de Cádiz, que ha concebido esta iniciativa desde sus orígenes como una cita apta para todos los públicos. En su perfil en Instagram se publicarán pronto los horarios de esa noche mágica en Paterna de Rivera. El sábado 13 de septiembre se despide la fiesta en el sur, ¡no faltéis!