Este pequeño pueblo de Cádiz celebrará Halloween con un festival de música gratuito para que vivas una noche de miedo

Paterna de Rivera se prepara para vivir una noche inolvidable con la primera edición del Pal Sur Halloween, un evento musical que transformará la localidad en el epicentro de la diversión y el terror el próximo viernes 31 de octubre. La cita musical tendrá lugar en la Caseta Municipal, a partir de las 23:00 horas, y contará con entrada gratuita, permitiendo que personas de todas las edades disfruten de una experiencia única.

El festival reunirá a destacados artistas del panorama musical urbano y electrónico, encabezados por Miguel Sáez, Lospicy y Carlos Slork, quienes prometen encender el ambiente con sus actuaciones. También se subirán al escenario Alex Aviño, Javi Benedito y Valentino García, junto con artistas invitados como Clase-A, Khiara y Chus Sánchez, completando un cartel de lujo para la ocasión.

Además de la música, el evento también contará con actividades terroríficas como el túnel del terror, performances, actores y terror main stage. Todo ello para que puedas vivir una noche de miedo. Al ser apto para todos los públicos, este festival de música está pensado para disfrutar en familia o con amigos.

La iniciativa de Pal Sur Fest, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, vuelve a situar a Paterna de Rivera como referente de la oferta de ocio y musical para la celebración de este tipo de festival, que durante el verano es todo un éxito. Con este evento, el municipio busca atraer tanto a residentes como a visitantes de otras localidades.