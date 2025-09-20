Nueva York, Los Ángeles… y ahora este vídeo promocional de Conil consigue el oro en el Terres Travel Fest

Tras haber conseguido la Torre de Bronce en el prestigioso Festival Internacional de Nueva York, 'New York TV & Films Awards' y ganar el Palmarés de Oro en el prestigioso US International Awards en Los Ángeles, 'Conil, donde se abrazan tierra y mar' sigue acumulando éxitos. En esta ocasión, los valores del mar, el campo y la amistad que se promueven en Conil han conseguido el oro en el Terres Travel Fest con este vídeo promocional.

La novena edición del Terres Festival se ha celebrado del 12 al 19 de septiembre de 2025 en Tortosa, Tarragona, la ciudad más poblada de la región de las Tierras del Ebro. Un entorno protegido por el sello Reserva de la Biosfera, de la Unesco.

El festival Terres, un distinguido encuentro entre profesionales del sector turístico y audiovisual, ha recibido el distintivo EFFE por su vocación de vertebración territorial y el impulso al fomento de la creatividad. Desde el año 2019, Terres obtuvo el estatus de miembro del CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals). Es el miembro exclusivo del CIFFT en España.

En esta novena edición, a la cual han concurrido autoridades y representantes de diversas partes del mundo, nuestro municipio se ha hecho con el Galardón de Oro en la categoría Ciudad de Destino Turístico, gracias a la estrategia promocional desplegada y canalizada a través del video de promoción turística 2025 'Conil, donde se abrazan Tierra y Mar' impulsado por el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Conil y la productora Innova Films.

Para recoger personalmente este reconocimiento en nombre del pueblo de Conil se ha desplazado el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Conil y vicepresidente del Patronato Municipal de Turismo, José Ramón Rosado. Allí ha agradecido a la organización del Festival y a las autoridades y representantes presentes este reconocimiento, destacando la voluntad del pueblo Conileño (visible a través de este tipo de producciones) de conservar su esencia y su alma de pueblo marinero y agricultor.

Terres Travel Festival es un evento que quiere mostrar producciones que incentiven la magia del viaje -especialmente el descubrimiento de entornos naturales- y que promuevan el desarrollo sostenible. Es por ello que han decidido reconocer esta destacada distinción a la promoción conileña, subrayando la excelente comunicación y promoción desplegada desde nuestro Patronato Municipal de Turismo