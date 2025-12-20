No es Jerez, pero esta ruta de zambombas por Chiclana te hará bailar al ritmo de ‘Palillos y Panderos’ por sus céntricas calles

Con el "Ven ven ven en Nochebuena vente pa Jerez" no hay quien se resista a vivir la pura esencia navideña a ritmo de zambomba. Jerez es la cuna de los villancicos navideños y donde más se vive esta tradición, sin embargo, las zambombas también suenan en otros municipios de Cádiz. En el caso de Chiclana, este sábado, 20 de diciembre, vivirá uno de sus días más especiales, pues se celebrará la Ruta de las Zambombas en el centro de la localidad.

Así que si quieres vivir un ambiente completamente distinto, no te pierdas el recorrido que se desarrollará a lo largo de la tarde y la noche por distintas plazas y calles del municipio. La actividad contará con la participación de diferentes artistas que se irán sumando a lo largo del itinerario. El inicio de la ruta está previsto a las 17.30 horas en la Plaza de Andalucía, punto de partida del recorrido. A partir de este primer enclave, el público podrá acompañar las actuaciones por los distintos espacios programados, siguiendo el orden establecido por la organización.

La segunda parada tendrá lugar a las 18.30 horas en la calle Corredera Baja. Posteriormente, a las 19.30 horas, la Ruta de las Zambombas continuará en la calle de la Plaza, manteniendo el mismo formato de actuaciones en directo y participación progresiva de los artistas. El fin de fiesta se celebrará a las 21.00 horas en la Plaza Mayor, donde concluirá el recorrido.

La organización ha establecido un horario escalonado que permite al público incorporarse a la ruta en cualquiera de los puntos del recorrido o seguirlo de forma completa desde el inicio hasta su finalización. Las ubicaciones seleccionadas se encuentran en el centro urbano y cuentan con fácil acceso.

Esta actividad se enmarca dentro de la programación cultural prevista en el municipio durante el mes de diciembre y está dirigida a la ciudadanía en general. El recorrido por espacios céntricos facilita la asistencia de vecinos y vecinas de distintas edades, especialmente de las personas mayores, a quienes se invita a participar en esta propuesta que se desarrollará en horario de tarde.